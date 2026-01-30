Фильм станет последним во франшизе.

Боевик «Форсаж 11», являющийся прямым продолжением «Форсажа 10», выйдет в прокат 17 марта 2028 года. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на комментарий киностудии Universal Pictures. Дополнительно информацию подтвердил исполнитель роли Доминика Торетто Вин Дизель, опубликовавший соответствующий пост в одной из запрещённых в России соцсетей.

Может быть интересно

Источник изображения: Universal Pictures.

В оригинале новинка, которая станет последней частью культовой франшизы, будет носить название Fast Forever. Согласно имеющимся данным, съёмки фильма должны начаться уже скоро. В конце концов, необходимо успеть к объявленной дате, что, впрочем, учитывая современные технологии, не так уж сложно. Большую часть времени займёт последующий продакшен и редактирование.