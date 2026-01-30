Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Форсаж 11» выйдет в прокат в марте 2028 года
Фильм станет последним во франшизе.

Боевик «Форсаж 11», являющийся прямым продолжением «Форсажа 10», выйдет в прокат 17 марта 2028 года. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на комментарий киностудии Universal Pictures. Дополнительно информацию подтвердил исполнитель роли Доминика Торетто Вин Дизель, опубликовавший соответствующий пост в одной из запрещённых в России соцсетей.

Может быть интересно

Источник изображения: Universal Pictures.

В оригинале новинка, которая станет последней частью культовой франшизы, будет носить название Fast Forever. Согласно имеющимся данным, съёмки фильма должны начаться уже скоро. В конце концов, необходимо успеть к объявленной дате, что, впрочем, учитывая современные технологии, не так уж сложно. Большую часть времени займёт последующий продакшен и редактирование.

#сша #кино
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
10
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
4
Апгрейд офисной связки до околоигровой
54
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
4

Сейчас обсуждают

Ohotnik 2142
22:18
Только умолчал о равном фрейм-тайме везде, где можно. У мпня есть конфиг на 1240V3 @3,6 +24Gb 2175, толку немного. Везде, где пожелаешь - фризит. В ту же Warzone даже 60 не может идти нынче, я из свеж...
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
Михаил Сидоров
22:17
Офис в кол центр превратится?
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
Dentarg
22:14
Россия большая, кругом враги, если верить этим же чиновникам, но миллиарды решили залить в "остров", который даже при минимальной заварушке первый на вылет. Или оттуда проще ворованное дальше на Запад...
«Автотор» запустил в Калининграде семь заводов по производству автокомпонентов и электромобилей
Александр Кабанов
22:10
Видел я 67 номер, слабоват был.
Второй авианосец класса «Форд» впервые вышел в море для испытаний ключевых корабельных систем
Dentarg
22:03
Только в этот бизнес тебя с улицы просто так не пустят. Опыт закапывания людей у них как раз есть.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Руслан Знамов
21:41
Сериал Скользящие,- там был момент, когда клавиатуру достали такую, девка говорит,- да вы чоу, я на такой только в детстве баловалось. Там было прямое подключение в мозг ...
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
Иван Драго
21:23
Я может чего-то не понимаю, но, 500 баксов - это 38.000р сейчас. 4060 бу продается за 25-30к.р. Возьмём 25к. Самый дешёвый комплект на 16гб я нашел за 6к(и его буквально в тот же день купят). Итого: ...
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Женя Безфамильный
20:47
Такой ты уже Д'артаньян
Дженсен Хуанг ответил на вопрос о преемнике на пост главы NVIDIA: «Таких, как я, больше не будет»
Yurexxx
20:32
Тупая нейросетка qwen.ai не смогла правильно клаву нарисовать!
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
wooopggabg
20:06
Действительно, дело за малым - начать и кончить
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter