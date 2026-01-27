КПД станции после полной замены гидротурбин возрастёт на 5%. Что в её масштабах — немало.

Несмотря на масштабы и кажущуюся неуязвимость, сибирским «суперГЭС» тоже периодически требуется ремонт и модернизация. Компания «Эн+ Генерация», под эгидой которой работают сразу четыре гидроэлектростанции, ответственно занимается процессом усовершенствования доставшихся ей активов. И вот, как сообщили в пресс-службе организации, процесс замены гидротурбин подходит к финалу на Братской ГЭС.

На станцию было доставлено последнее рабочее колесо гидроагрегата, а полностью вся модернизация генерирующего оборудования на Братской ГЭС должна закончиться в течение этого года.

Как отметили в пресс-службе «Эн+ Генерация», после завершения модернизации коэффициент полезного действия (КПД) агрегатов Братской ГЭС возрастёт на 5%. В процентном выражении это немного, но фактически рост КПД означает существенное снижение расхода воды из водохранилища при сохранении той же мощности.

За счёт чего удалось добиться повышения КПД, не уточняется, но можно предположить, что это вызвано применением более совершенных и обладающих меньшим сопротивлением агрегатов и смазочных материалов.