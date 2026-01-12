Речь идёт о выполнении контракта на поставку 40 полувагонов.

Хоть «Уралвагонзавод» преимущественно и ассоциируется с производством сугубо военной продукции, но в самом названии предприятия указана его вполне себе гражданская специализация — выпуск железнодорожных вагонов и полувагонов. Свои обязательства перед заказчиками «Уралвагонзавод» выполняет стабильно, и сегодня пресс-служба предприятия отрапортовала о выполнении первого контракта на поставку инновационных полувагонов «Урал».

Речь идёт о 40 полувагонах модели 12-5991, каждый из которых имеет максимальную грузоподъёмность в 151 тонну при объёме кузова, равном 176 кубометрам. На практике это два крепко соединённых между собой стандартных вагона, так что удивляться, всматриваясь в значение грузоподъёмности, не стоит.

Дополнительно производитель установил на новые вагоны современное сцепное устройство, что уменьшило расстояние между ними и позволило при той же длине поезда включить в его состав больше вагонов.

Подразумевается, что поезд, состоящий из таких вагонов, сможет перевозить на несколько сотен тонн груза больше, чем аналогичный поезд с вагонами предыдущего поколения, что позволит снизить себестоимость грузоперевозок.