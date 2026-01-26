В сравнении с показателями минувшего года.

Будучи главным производителем стрелкового оружия в России, концерн «Калашников» всегда загружен работой, и ему всегда есть, куда расти. И предприятие намерено продолжать это делать. Так, сегодня пресс-служба «Калашникова» сообщила о плане увеличения производства боевого стрелкового оружия в текущем году. В первую очередь масштабирование производства затронет автомат АК-12, укороченный автомат АК-12К, а также снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ).

В пресс-службе предприятия напомнили о том, что оно умеет адаптироваться к изменяющимся реалиям и резко наращивать объёмы выпуска в том числе полностью новых образцов стрелкового оружия. Так, именно за последние несколько лет в номенклатуре «Калашникова» появились востребованные среди экипажей боевой техники укороченные автоматы АК-12К и АК-15К калибра 5,45 мм и 7,62 мм соответственно.

Как отметили представители предприятия, весь государственный оборонный заказ на поставки стрелкового оружия в прошлом году был полностью выполнен. Таким образом, запас для масштабирования имеется, и в пресс-службе «Калашникова» уверены, что поставленная на этот год задача будет полностью выполнена.