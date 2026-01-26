Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» намерен нарастить производство боевого стрелкового оружия
В сравнении с показателями минувшего года.

Будучи главным производителем стрелкового оружия в России, концерн «Калашников» всегда загружен работой, и ему всегда есть, куда расти. И предприятие намерено продолжать это делать. Так, сегодня пресс-служба «Калашникова» сообщила о плане увеличения производства боевого стрелкового оружия в текущем году. В первую очередь масштабирование производства затронет автомат АК-12, укороченный автомат АК-12К, а также снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ).

Может быть интересно

В пресс-службе предприятия напомнили о том, что оно умеет адаптироваться к изменяющимся реалиям и резко наращивать объёмы выпуска в том числе полностью новых образцов стрелкового оружия. Так, именно за последние несколько лет в номенклатуре «Калашникова» появились востребованные среди экипажей боевой техники укороченные автоматы АК-12К и АК-15К калибра 5,45 мм и 7,62 мм соответственно.

Как отметили представители предприятия, весь государственный оборонный заказ на поставки стрелкового оружия в прошлом году был полностью выполнен. Таким образом, запас для масштабирования имеется, и в пресс-службе «Калашникова» уверены, что поставленная на этот год задача будет полностью выполнена.

#россия #экономика #оружие #промышленность #«калашников»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
5
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3

Сейчас обсуждают

tolya21
16:06
Как и конференция. Понабрали дегенератов в модераторы...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Dmitry Mitry
15:58
Интересно, зачем 9 миллионному ОАЭ пол миллиона китайских машин в год?
Россия в 2025 году стала вторым по объёму экспортным рынком для китайских автомобилей
lighteon
15:46
Которые бы никто не покупал, так как HBM память усложняет и удорожает производство...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
3vova1vova2
15:44
когда нам ждать "пропития" очередного дна в сборках? 😱
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
3vova1vova2
15:41
для этих видеокарт потребуется мини кондиционер в составе ПК 😱
Colorful представила компактные видеокарты iGame RTX 5060 Ti и 5070 Mini W OC в белой расцветке
Auroson1c
15:22
Мля, расскажите кто-нить этому модеру про водоблоки для видеокарт )))))
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
dimkahon
15:02
Перепись "сижу на ведре, фсйо тащид в 4к-ультро-ашди"!
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
randomXP
14:37
Я вот этого задротства с DDR3 не понимаю. На Авито недавно докупил 2 модуля 8GB DDR4 3600 за 8000р к уже имеющимся в одной из систем. И таких предложений - масса. Да, заказывал с доставкой из другого ...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Владимир
14:31
Чертов интел+нвидия ушли в долгую и походу тсмц с ними.... амд могли бы выдать 32 ядерники с 64 потоками и шикарной графикой с HBM памятью вместо lpddr или xlpddr как их там. Если к концу года Лиза ...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
Эдуард Вабищевич
14:10
Такие игры как пабг, кс и другие хорошо бустятся от 3d кэша. 5700x3d в принципе лучший проц на AM4, переплачивать вдвое за 5800x3d ради 10fps глупо, а 5900X проигрывает в играх обоим, причём намного.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter