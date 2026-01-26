Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Стоимость золота впервые превысила $5000 за унцию
В эпоху перемен и потрясений государства вкладываются во что-то более надёжное, чем резервные валюты.

В ситуациях, когда в относительно сжатые сроки происходит резкое подорожание того или иного актива, у людей, которым есть, что вкладывать, почти всегда возникают мысли, схожие с мыслями главного героя трилогии «Назад в будущее» — об использовании машины времени с целью вложения своих средств в этот актив. Так было и с криптовалютами, и с акциями условной NVIDIA, и вот теперь — с золотом, рост стоимости которого с 2022 года стал трёхкратным, а сегодня утром перевалил за $5000 за тройскую унцию.

По мнению крупнейших аналитических агентств, в скором времени следует ожидать роста стоимости жёлтого благородного металла до $5400 за тройскую унцию. Тем более что к моменту написания данных строк стоимость элемента с атомным номером 79 уже превысила $5100.

В качестве причин, по которым золото стало рекордно дорожать, преимущественно называются действия государств и крупных инвестиционных компаний, предпочитающих наращивать долю драгоценного металла в своих резервах. Собственно, это одна из причин, по которым доллар США начал дешеветь, и пока неясно, как официальный Вашингтон будет исправлять эту плохую для себя, но хорошую для всех остальных ситуацию.

#финансы #экономика #инвестиции
