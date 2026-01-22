Мощность переработки — порядка 10 тысяч тонн шин в год.

У любых автомобильных шин есть определённый срок службы, по истечении которого покрышки отдаются на переработку. Процесс их переработки простым не назовёшь, но другого выхода попросту нет: выбрасывать их на свалку — неприемлемо. И вот, как стало известно из публикации пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» появится новое предприятие по переработке автомобильных шин.

Предполагается, что мощность перерабатывающего завода составит 10 тысяч тонн отработанных шин в год, а в ходе технологического процесса будет без образования отходов перерабатываться 100% поступающих на предприятие отходов соответствующего типа.

По какой причине предприятие появляется именно на Дальнем Востоке, понять несложно. Во-первых, регион нуждается в индустриализации, а во-вторых, он достаточно высоко автомобилизирован, и проще и выгоднее свозить отработанные покрышки именно на местное предприятие, чем куда-то в центральные регионы России.

По плану, завод откроется в конце 2028 года.