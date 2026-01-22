План амбициозный, но вот реализуемый ли в столь сжатые сроки — большой вопрос.

За тридцать лет открытого взаимодействия с «мировым сообществом» российская гражданская авиация стала полностью и критически зависима от импорта. Осознание того факта, что такое положение дел небезопасно, начало приходить к российскому политическому руководству ещё в середине «нулевых», однако наиболее активно процесс замещения импорта в гражданской авиации пошёл лишь после событий 2022 года, когда стало понятно, что иного выхода у государства попросту нет.

Первые серийные самолёты SJ-100, Ил-114-300 и МС-21 в их полностью импортозамещённом виде должны начать поступать заказчикам в конце текущего года. Потребность внутреннего рынка составляет несколько сотен единиц самолётов каждого вида, и, по подсчётам Правительства, уже к 2030 году производственные мощности позволят довести долю гражданских лайнеров собственного производства в России до 50%. По крайней мере, добиться такой статистики Правительство поручило, что следует из документа, попавшего в распоряжение агентства «РИА Новости».

В документе упомянуто, что на сегодняшний день парк российских авиаперевозчиков состоит из отечественных самолётов на 19%. К 2028 году эту долю поручено довести до 30%, ну а к 2030, как мы уже сказали выше, до 50%.

Насколько этот план реалистичен, это пока главный вопрос во всей этой истории. Объёмы производства гражданских самолётов пока неудовлетворительны, и в значительной степени это упирается в ещё более неудовлетворительные объёмы выпуска собственных авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14 для лайнеров SJ-100 и МС-21 соответственно.