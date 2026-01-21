Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с Уиткоффом 22 января
Как отметил пресс-секретарь президента России, такой контакт есть в графике, и в Кремле его ожидают.

После недавнего визита украинской переговорной группы в США в западной прессе стали появляться сведения о грядущем очередном визите спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, и вот сегодня эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, соответствующий контакт присутствует в графике Путина на 22 января, и «завтра он состоится».

Согласно комментарию Уиткоффа в интервью американским СМИ, он, как и в предыдущий раз, приедет в Москву вместе с Джаредом Кушнером — предпринимателем и по совместительству зятем нынешнего хозяина Белого дома.

Тема обсуждения прежняя — урегулирование кризиса вокруг Украины. Но на этот раз, надо понимать, американские представители «челночной дипломатии» привезут в Кремль те пункты договорённостей, по которым на недавней встрече с украинской делегацией удалось отыскать если не общий язык, то хотя бы компромиссы.

#россия #украина #сша #политика
