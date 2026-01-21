Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Средняя стоимость услуг такси в России превысила 50 рублей за километр
Есть, впрочем, и город, где приходится платить в пять раз больше.

Как и всё остальное при капиталистической системе, услуги такси дорожают из месяца в месяц и из года в год. В России, как следует из статистики, обработанной агентством «РИА Новости», средняя стоимость такси уже составила 50,16 рубля за один километр.

Издание дополнительно отметило, что речь идёт именно о средней стоимости по стране, а, значит, есть регионы, где стоимость услуг такси как гораздо ниже, так и гораздо выше средней. Соответствующей статистикой РИА тоже обладает, и из неё следует, что регионами с самыми дешёвыми автомобильными пассажироперевозками являются Ингушетия (18 рублей/км), Липецкая область (23,3 рубля/километр) и Чечня (25,6 рубля/километр).

А вот самыми дорогими регионами с точки зрения покатушек на такси являются Ямало-Ненецкий автономный округ (154,7 рубля/километр) и Ненецкий автономный округ (170 рублей/километр). Абсолютным антирекордсменом стал Салехард, где прокатиться один километр на такси обойдётся пассажиру в 245,4 рубля.

В причины роста стоимости услуг такси издание не вдаётся, но нетрудно понять, что их как минимум три: постоянный рост стоимости топлива, рост стоимости самих автомобилей или пользования ими в аренду/лизинг, а также дорожающие страховки, особенно каско. Впрочем, есть и другое простое правило: если цены повышаются, значит, люди в своей массе по тем или иным причинам готовы приобретать по ним товары и услуги.

#россия #экономика #транспорт #такси
