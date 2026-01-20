Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Ингушетии появится крупный технопарк алюминиевой промышленности
Объём инвестиций в создание этого технопарка составит порядка 900 млн рублей.

Сталь и алюминий остаются и ещё долго будут оставаться самыми широко распространёнными и востребованными металлами на планете. Доля алюминия при этом постоянно растёт, и, вероятно, именно поэтому, параллельно с желанием повышением индустриальной доли в экономике региона, в Ингушении собираются организовать технопарк алюминиевой промышленности.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Ингушетии. Уточняется, что речь идёт о привлечении в строительство технопарка порядка 900 миллионов рублей, из которых 55,6% будут выделены из федерального бюджета. Откуда будут браться оставшиеся 44,4% инвестиций, осталось без уточнения. Можно предположить, что из регионального бюджета параллельно с привлечением частных инвесторов.

Предполагается, что в текущем и следующем годах технопарк разместит на своей территории как минимум 14 связанных с алюминиевой промышленностью резидентов.

#россия #экономика #промышленность
