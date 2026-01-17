Первый такой частично автоматизированный поезд запустили в минувшем году.

Если говорить о беспилотном транспорте, то вполне логично, что быстрее и безопаснее всего эту технологию можно реализовать на его рельсовых представителях — поездах и трамваях. Причина простая: такой транспорт не может съехать с заранее проложенного маршрута, а в случае с поездами ещё и практически не пересекается со своими колёсными коллегами, и автоматизировать его движение гораздо проще.

В позапрошлом году по Московскому центральному кольцу (МЦК) начал курсировать первый поезд «Ласточка» с системой третьего уровня автоматизации, подразумевающей наличие машиниста, следящего за работой поезда и способного при необходимости вмешаться в управление. В ближайшие три года планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации ещё 139 «Ласточек», но полностью беспилотными такие поезда, как вы понимаете, назвать нельзя.

По-настоящему автономные поезда — с системой четвёртого уровня автоматизации — появятся на МЦК только после 2029 года. По крайней мере, о таком плане стало известно из материалов к выставке, посвящённой развитию автономного транспорта в России. Предполагается, что после 2029 по МЦК будут курсировать 60 полностью беспилотных «Ласточек»; в том числе и формально — то есть, без контролирующего систему машиниста.

Следует понимать, что автоматизация движения позволит лишить её так называемого человеческого фактора, когда машинист/водитель либо долго реагировал на изменившуюся обстановку, либо вовсе её проигнорировал, не заметив. Теоретически, автономный транспорт сулит сплошные плюсы, но проблема пока заключается в юридической основе этого процесса. Грубо говоря, кого назначать виновным в ДТП с участием автономного транспорта — владельца такого транспорта, разработчика системы автономного управления или же никого. В общем, работы на этом поприще, прежде чем начнётся всеобщий рай на Земле со «вкалывающими роботами», предстоит ещё вагон и маленькая тележка.