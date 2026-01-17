Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На МЦК после 2029 года планируется запустить 60 полностью беспилотных поездов «Ласточка»
Первый такой частично автоматизированный поезд запустили в минувшем году.

Если говорить о беспилотном транспорте, то вполне логично, что быстрее и безопаснее всего эту технологию можно реализовать на его рельсовых представителях — поездах и трамваях. Причина простая: такой транспорт не может съехать с заранее проложенного маршрута, а в случае с поездами ещё и практически не пересекается со своими колёсными коллегами, и автоматизировать его движение гораздо проще.

В позапрошлом году по Московскому центральному кольцу (МЦК) начал курсировать первый поезд «Ласточка» с системой третьего уровня автоматизации, подразумевающей наличие машиниста, следящего за работой поезда и способного при необходимости вмешаться в управление. В ближайшие три года планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации ещё 139 «Ласточек», но полностью беспилотными такие поезда, как вы понимаете, назвать нельзя.

По-настоящему автономные поезда — с системой четвёртого уровня автоматизации — появятся на МЦК только после 2029 года. По крайней мере, о таком плане стало известно из материалов к выставке, посвящённой развитию автономного транспорта в России. Предполагается, что после 2029 по МЦК будут курсировать 60 полностью беспилотных «Ласточек»; в том числе и формально — то есть, без контролирующего систему машиниста.

Следует понимать, что автоматизация движения позволит лишить её так называемого человеческого фактора, когда машинист/водитель либо долго реагировал на изменившуюся обстановку, либо вовсе её проигнорировал, не заметив. Теоретически, автономный транспорт сулит сплошные плюсы, но проблема пока заключается в юридической основе этого процесса. Грубо говоря, кого назначать виновным в ДТП с участием автономного транспорта — владельца такого транспорта, разработчика системы автономного управления или же никого. В общем, работы на этом поприще, прежде чем начнётся всеобщий рай на Земле со «вкалывающими роботами», предстоит ещё вагон и маленькая тележка.

#россия #технологии #техника #экономика #промышленность #наука #транспорт #роботизация
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
11
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
6
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
1

Сейчас обсуждают

DTS
21:12
Всему свое время, не нервничай.
В столичном метро началось тестирование первого в России беспилотного поезда «Москва-2024»
ark-bak
21:08
Для владельца Macana это не деньги.
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
Штопор
21:05
Всплывает только гувно.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
swr5
20:57
Возможно при замене (ремонте) мастера сильно накосячили и привели ноут в неработоспособное состояние или просто разбили.
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
Bernigan
20:48
Смотрите ка, всплыло
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Владимир Иванов
20:32
А какого хрена это должна быть проблема потребителя ?
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
Александр Походня
20:30
Для оленей идеальный вариант поставить макс, и не париться
Песочница для того самого мессенджера MAX
fynjy_2005
20:25
Видитмо уже возраст - не оосбо вибирать на чем стричь бабло...но правда голливуд исписался. В принципе после Послезавтра нет достойных фильмов-кататстроф
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Опускаю обсосов Китю и Бернигана
20:25
Слизь и попуск Непран снова пытается врать.оказывается теперь я и тест подделал.ну то что он скрины чужие с инета воровал он забыл а у меня тест на фоне браузера .где я его попускаю.ну попуску непрану...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
fynjy_2005
20:23
Лучше пересмотреть в 4к Послезавтра, чем такую ересь, Даже после трейлера и описания фильма смотреть эту дичь неохота.
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter