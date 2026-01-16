Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
УАЗ планирует нарастить объём производства автомобилей на Кубе
Сейчас этот объём совершенно незначительный.

Россия и Куба в вопросе автомобильного транспорта неплохо друг друга дополняют: России остро необходимы рынки сбыта, дабы иметь возможность наращивать производство, а Кубе, в свою очередь, остро необходимы непосредственно автомобили. Пока что процесс роста данного взаимодействия «буксует», но вот Ульяновский автозавод (УАЗ) поделился с изданием «Коммерсант» планом увеличения объёма производства машин на Острове Свободы.

Как отметили в пресс-службе УАЗа, сейчас предприятие по большей части закрыло организационные вопросы, связанные с налаживанием производства автомобилей на Кубе, и планирует наращивать масштабы их выпуска. Насколько серьёзный рост выпуска планирует УАЗ, не уточняется, но добавлено, что за прошлый год на кубинской площадке было произведено всего несколько десятков машин.

На текущем этапе речь идёт о производстве машин УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». Насколько на Кубе будут востребованы именно «Патриоты», сказать сложно, но вот «Пикапы» в тёплом климате в государстве с преимущественно аграрной экономикой могут стать крайне популярной моделью.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #уаз #куба
