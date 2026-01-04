Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Первый ГОСТ на поезд для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» будет утверждён в сентябре этого года
Локомотив и вагоны должны соответствовать требованиям безопасности.

Несмотря на то, что новый год только наступил, не успеем мы и глазом моргнуть, как наступит 2027-й, а затем и 2028-й год. К весне 2028-го между Москвой и Санкт-Петербургом должна полностью заработать высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), и уже сейчас вовсю идёт подготовка к данному событию.

В частности, глава Росстандарта Антон Шалаев в комментарии агентству ТАСС отметил, что первый государственный стандарт (ГОСТ) в отношении высокоскоростных магистралей сейчас активно разрабатывается, а его утверждение запланировано на сентябрь наступившего года.

По словам Шалаева, суммарно в области высокоскоростного железнодорожного сообщения ведётся разработка 45 новых государственных стандартов: локомотивы и поезда таких составов должны полностью соответствовать жёстким требованиям безопасности и методам контроля.

Напомним, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» станет первой подлинно высокоскоростной железнодорожной линией в России: поезда между фактической и культурной столицами будут мчаться на скоростях, близких к 400 км/ч, преодолевая расстояние между ними всего за 2 часа 15 минут.

#россия #экономика #промышленность #транспорт
Сейчас обсуждают

CGMan
10:21
И давно это Тодд Ховард придумал вселённую Fallout? В 2008 году? И сразу назвал свое детище Fallout 3, что бы создать интригу?
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
Vergo
10:19
Куба и Мексика ПОТРЕБОВАЛИ освободить президента Мадуро и его жену, а РФ ПРИЗВАЛА урегулировать ситуацию.
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Александр Сечков
10:06
Что тут делают козырные тузы? Остальная подборка понятна. Отступники вообще лучший фильм в данном жанре!
Субъективный топ лучших боевиков с драматической линией
Илья Куликов
10:03
Тодд Говард не создатель Фоллаут. Статья высосана не из пальца, а из причинного места.
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
Muro
09:51
Ну продажи да сих пор весьма весомые. На одних геймерах мир клином не сошелся. Есть рынок ноутбуков где позиции Интел по прежнему сильны. Рынок видеокарт, выход В580 показал что Интел могет.. Скоро до...
Итоги ПК-индустрии 2025 года и прогнозы на 2026 год
Muro
09:33
Очень двоякое чувство. С одной стороны рад был снова увидеть любимых героев. С другой.. Сериал нужно было завершать на 4 части. Оди уже взрослая тетка, это не скрыть никак. Зачем лесбиянки? Зачем сдел...
«Очень странные дела 5» — субъективное мнение о провальном финале неплохого сериала
Родион Вестов
08:45
Bigme inknote color + lite 10,3 экспресдоставкой с АлиЭкспресс из Москвы получилось около 30 тыс.
Обзор планшета Onyx Boox Note Air 5C
Альфред Князев
08:02
У кого 16гб ОЗУ и меньше. Этот Линукс будет прям хорош.
Linux-дистрибутив CachyOS обошёл Windows 11 по fps в играх на RX 6700 XT при меньшем потреблении ОЗУ
Роман Никольский
07:56
А почему не построить еще пару энергоблоков, пока старые утилизируют
В России впервые полностью остановлена находившаяся в промышленной эксплуатации АЭС
serascer
07:47
Украинские БПЛА долетают единицы из десятков запущенных. В отличие от российских. И вот это реальный факт и о многом говорит. А всё остальное как раз твои влажные фантазии.
ВВС США нанесли серию авиаударов по Каракасу в Венесуэле
