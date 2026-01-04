Локомотив и вагоны должны соответствовать требованиям безопасности.

Несмотря на то, что новый год только наступил, не успеем мы и глазом моргнуть, как наступит 2027-й, а затем и 2028-й год. К весне 2028-го между Москвой и Санкт-Петербургом должна полностью заработать высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), и уже сейчас вовсю идёт подготовка к данному событию.

В частности, глава Росстандарта Антон Шалаев в комментарии агентству ТАСС отметил, что первый государственный стандарт (ГОСТ) в отношении высокоскоростных магистралей сейчас активно разрабатывается, а его утверждение запланировано на сентябрь наступившего года.

По словам Шалаева, суммарно в области высокоскоростного железнодорожного сообщения ведётся разработка 45 новых государственных стандартов: локомотивы и поезда таких составов должны полностью соответствовать жёстким требованиям безопасности и методам контроля.

Напомним, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» станет первой подлинно высокоскоростной железнодорожной линией в России: поезда между фактической и культурной столицами будут мчаться на скоростях, близких к 400 км/ч, преодолевая расстояние между ними всего за 2 часа 15 минут.