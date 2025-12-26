Иными словами, 6 из 6 колёс являются ведущими.

Пресс-служба Брянского автомобильного завода (БАЗ) сообщила о том, что в городе Шушары, входящем в состав Санкт-Петербурга как субъекта федерации, на производственной площадке АО «Романов» началось серийное производство грузовых автомобилей под брендом БАЗ. С сегодняшнего дня на предприятии производятся шасси, седельные тягачи, самосвалы и автомобили с бортовой платформой.

Отличительная черта всего модельного ряда — высокая проходимость. Грузовики выполнены с колёсной формулой 6x6, обладают 400-миллиметровым клиренсом и рассчитаны на работу в карьерах и в дорожном строительстве в условиях Сибири и крайнего Севера.

Производственная мощность АО «Романов» пока скромная: план на 2026 год составляет 600 грузовых автомобилей БАЗ разных типов. Предполагается, что в перспективе масштаб производства возрастёт в 2,3 раза — до 1000 машин в год. Насколько эта перспектива отдалённая, впрочем, предусмотрительно не уточняется.