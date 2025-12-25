Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» изготовил первую партию ядерного топлива для самого мощного атомного ледокола в мире
Судно относится к атомным ледоколам проекта 10510 «Лидер».

Хотя основное внимание российского гражданского судостроения сейчас приковано к производству атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика», но относятся эти ледоколы к категории универсальных, а реальность такова, что в отдельных арктических уголках требуется кое-что специализированное и более мощное. Такими специализированными ледоколами должны стать атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер» с головным судном под названием «Россия». И вот, как сообщил Топливный дивизион госкорпорации «Росатом», для «России» изготовлена первая партия ядерного топлива.

Напомним, что ледоколы проекта 10510 «Лидер» обеспечивает энергией система из двух судовых ядерных реакторов РИТМ-400, отличающихся примерно в 1,8 раза более высокой мощностью по сравнению с реакторами РИТМ-200, работающими на ледоколах проекта 22220.

Ледоколы проекта 10510 предназначены для работы в тяжёлых условиях и способны проламывать ледяную корку толщиной более четырёх метров. Основной задачей, стоящей перед ледоколами этого типа, является обеспечение регулярной навигации в восточном районе Северного морского пути: «Лидеры» позволят водить за собой караваны судов со скоростью в двенадцать узлов.

Отметим, что Россия на сегодняшний день остаётся единственным государством в мире, владеющим технологиями строительства атомных ледоколов. Во многом потому, что только России с её протяжённостью омываемого северными морями побережья это, в общем-то, и нужно.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #судостроение #ледоколы #атомные ледоколы
