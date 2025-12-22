Первый и последний раз реальное боевое применение данного комплекса состоялось в ноябре 2024 года.

После того, как ВС РФ в ноябре 2024 года осуществили первое реальное боевое применение новейшего ракетного комплекса с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» по предприятию «Южмаш» в городе Днепропетровск, президент Беларуси Александр Лукашенко запросил размещение данных комплексов на территории возглавляемой им страны.

На прошлой неделе Лукашенко сообщил о заступлении на боевое дежурство в Беларуси первого «Орешника», ну а сегодня уточнил, что в общей сложности этих БРСД на территории республики будет размещено «максимум десяток».

Напомним, что «Орешник» оснащается гиперзвуковыми боевыми блоками, которые на текущем этапе развития систем противоракетной обороны невозможно перехватить, а групповое применение нескольких таких ракетных комплексов в конвенциональном исполнении по одной цели по уровню ущерба сопоставимо с применением ядерного оружия.