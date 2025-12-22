Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко: в Беларуси будет размещено до 10 ракетных комплексов «Орешник»
Первый и последний раз реальное боевое применение данного комплекса состоялось в ноябре 2024 года.

После того, как ВС РФ в ноябре 2024 года осуществили первое реальное боевое применение новейшего ракетного комплекса с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» по предприятию «Южмаш» в городе Днепропетровск, президент Беларуси Александр Лукашенко запросил размещение данных комплексов на территории возглавляемой им страны.

На прошлой неделе Лукашенко сообщил о заступлении на боевое дежурство в Беларуси первого «Орешника», ну а сегодня уточнил, что в общей сложности этих БРСД на территории республики будет размещено «максимум десяток».

Напомним, что «Орешник» оснащается гиперзвуковыми боевыми блоками, которые на текущем этапе развития систем противоракетной обороны невозможно перехватить, а групповое применение нескольких таких ракетных комплексов в конвенциональном исполнении по одной цели по уровню ущерба сопоставимо с применением ядерного оружия.

#россия #политика #оружие #беларусь #белоруссия #«орешник»
+
Сейчас обсуждают

Терминатор
20:25
Кстати процессоры амуде тоже калл. как нет сберегайки. мышкой по столу елозишь и температура с 40 прыгает до 65 градусов в простое не понравилось отнес обратно. а на Intel в простое переписка чаты фот...
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Bernigan
20:22
Да их просто уже достали с возвратами
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану,Непрашке и Маньке-Полотеру(Parlous)
20:20
Тебе очко рвут.Не отвлекайся,полотер
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
20:20
Зато в тебе много не фейковых клизм. )))))
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
20:20
В ДНС был там продавцы про карты амуде руками машут ну типа их.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
20:17
6800XT около года лежала пылью покрывать. даже мысли пошли что не продам не купит и вот и купили за 20р всё лучше чем на помойку нести.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Bernigan
20:16
ну просто я хз зачем это нужно когда есть 5070 за 50к, или даже 5060 Ти 16 Гб
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шизов Чимбала и Бернигана
20:15
У него фейковых карт много.)))))) Он уже 5090 покупал и 5080 и 4090 была.тут 6800 появилась )))) 3050 кусок какахи.напомню тебе что ты купил за 32 полную кончину))))))))
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
20:15
У тебя крыша едет от постоянного клизмирования, что ты бред несёшь или на тебе доктор новые таблетки испытывает?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Bernigan
20:13
Нашёл дурачка типа Главврача, но тут хоть карта побыстрее сама по себе за 20к, он за 15 хлам который в 3 раза медленнее купил, и с удушенными 8 Гб амуди памяти. А на 6800 XT можно ещё кое как поиграть
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
