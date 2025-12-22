Соответствующей информацией поделилась Объединённая авиастроительная корпорация.

Боевые возможности самолётов в значительной степени зависят от силовых установок, которыми они оснащены. Реализация проекта истребителя пятого поколения Су-57 по совокупности причин заняла чрезмерно большое количество времени — настолько, что для данной машины были разработаны новые современные двигатели увеличенной тяги: так называемые двигатели второго этапе. И вот сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что Су-57, оснащённый новым двигателем под пока что кодовым названием «Изделие 177», впервые поднялся в небо в рамках стартовавших лётных испытаний.

Согласно комментариям конструкторов и лётчиков-испытателей, первый полёт Су-57 с новым двигателем прошёл успешно: агрегат отработал штатно, без нареканий, и подтвердил свои базовые характеристики.

Главной особенностью нового двигателя, как уже отмечено выше, является увеличенная тяга: «Изделие 177» развивает тягу в 16 000 килограмм-сил (кгс). При этом, что немаловажно, новый двигатель более экономичен, что позволит увеличить расчётную дальность действия истребителя, и обладает повышенными ресурсными показателями. Проще говоря, новый силовой агрегат по всем параметрам превосходит предшественника, и имеет пока только один недостаток: испытательный статус и отсутствие серийного производства.

Что до Су-57, то данный истребитель является многофунциональным, то есть, может выполнять широкий спектр задач — от разведки до нанесения огневого поражения воздушным и наземным целям, причём в любое время суток, при любой погоде и в условиях активного радиоэлектронного подавления.