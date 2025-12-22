Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
Соответствующей информацией поделилась Объединённая авиастроительная корпорация.

Боевые возможности самолётов в значительной степени зависят от силовых установок, которыми они оснащены. Реализация проекта истребителя пятого поколения Су-57 по совокупности причин заняла чрезмерно большое количество времени — настолько, что для данной машины были разработаны новые современные двигатели увеличенной тяги: так называемые двигатели второго этапе. И вот сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что Су-57, оснащённый новым двигателем под пока что кодовым названием «Изделие 177», впервые поднялся в небо в рамках стартовавших лётных испытаний.

Согласно комментариям конструкторов и лётчиков-испытателей, первый полёт Су-57 с новым двигателем прошёл успешно: агрегат отработал штатно, без нареканий, и подтвердил свои базовые характеристики.

Главной особенностью нового двигателя, как уже отмечено выше, является увеличенная тяга: «Изделие 177» развивает тягу в 16 000 килограмм-сил (кгс). При этом, что немаловажно, новый двигатель более экономичен, что позволит увеличить расчётную дальность действия истребителя, и обладает повышенными ресурсными показателями. Проще говоря, новый силовой агрегат по всем параметрам превосходит предшественника, и имеет пока только один недостаток: испытательный статус и отсутствие серийного производства.

Что до Су-57, то данный истребитель является многофунциональным, то есть, может выполнять широкий спектр задач — от разведки до нанесения огневого поражения воздушным и наземным целям, причём в любое время суток, при любой погоде и в условиях активного радиоэлектронного подавления.

#авиация #промышленность #самолеты #боевая авиация #су-57 #авиастроение #самолёты #машиностроение
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перспективы дезинфляции в России
26
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+

Сейчас обсуждают

Parlous
11:02
Прекрасная новость
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
Павел Будник
10:53
Зайди в регард он там продаётся. И подделкой тут не пахнет, обычный сегмент недорогих голдовых вариантов, но с хорошими показателями. Тут https://3dnews.ru/1133781/obzor-formula-v-line-fv1000gm подроб...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
Dimkovski
10:50
И цЕпочка золотая с палец на шее?
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
miguel99
10:40
Я вот думаю - в чем смысл постить такое гуано. Телеграф что, был самым авторитетным источником информации о ледоколах? Нет. Обычное британское помоечное СМИ... И пост этот равносилен констатации того,...
Германия разместила крупный заказ на боевые машины пехоты Puma
ИСКАНДЕР
10:39
Т.е. на свой собственный счет ты минусы категорически не принимаешь? Во всем виноваты другие? ))) Токсичность умерь и люди к тебе потянуться! ;)
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
SmaSheR
10:37
Я долго сопротивлялся и брал мобилы поменьше, наконец сдался и взял про макс - хватает мне заряда на 3 дня и я доволен как слон)
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
[IRanPast]
10:21
Ты свободна давно, шавка политическа со справкой, со своим сумашедшим бредом для умственно отсталых. А от мозгов тебя, видно сразу, с рождения освободили. Чтоб воспользоваться безналоговым штатом, в э...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Никита Абсалямов
10:20
Идея продуктом не может быть по определению, ибо продукт это физический объект, она лишь может входить в отношения как товар - как и в принципе всё при рыночной экономике. С деятельностью аналогично. ...
Перспективы дезинфляции в России
accountguy
10:17
молодец, не даёшь разочароваться и почувствовать хоть толику надежды на возможную адекватность... Всё, что я хотел донести до вероятных адекватов (если таковые ещё остались) было изложено в заглавном...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
[IRanPast]
10:07
Таблетки прими, тебя клинит. Да, и я твои пердежи в лужи уже не читаю
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter