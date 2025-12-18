Регион нуждается в разностороннем развитии экономики.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России воспринимаются как кластеры производств, объединённых общей сферой деятельности. Создание новой ОЭЗ обсуждается в Республике Дагестан, и предполагается, что данная экономическая зона будет относиться к промышленно-производственному типу.

Как отметило руководство региона, мэрия города Махачкалы уже определила под особую экономическую зону два участка земли суммарной площадью 310 гектаров. Предприятия, размещённые на территории ОЭЗ, получают целый ряд льгот: от беспошлинного ввоза необходимого для реализации инвестиционного проекта оборудования и материалов до нулевого налога на имущество, добавленную стоимость и землю в течение нескольких лет.

На текущий момент правительство Дагестана сформировало список из пяти инвестиционных проектов, которые появятся в новой ОЭЗ в период с 2026 по 2036 год и создадут без малого 5 000 рабочих мест.