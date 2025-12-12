Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Москве утверждён проект планировки парка на месте бывшего монорельса
Вместо уродующих вид города рельсов на опорах будет парк на опорах.

Полгода назад в Москве проект монорельса ушёл в историю. Создававшийся в своё время с не вполне логичной целью, монорельс так и оставался одной коротенькой соединявшей пару районов Северо-Восточного административного округа линией, регулярно терял пассажиропоток и в целом был убыточным, в результате чего от данного вида транспорта было решено полностью отказаться.

Однако полностью уничтожать оставшуюся от монорельса инфраструктуру не станут: опоры, на которых ранее размещался сам монорельс, будут выполнять роль опор будущего нового парка, и сегодня пресс-служба правительства столицы сообщила об утверждении проекта планировки его территории.

Как отмечается, площадь территории, подпадающей под утверждённый план планировки, составляет 82,4 гектара, на которых разместится первый в России круглогодично работающий парк на высоте шести метров.

По плану, открытие парка состоится в 2027 году. Его протяжённость составит четыре километра, а в самом парке будут размещены зелёные насаждения, скамейки для отдыха и прогулочные зоны. Павильоны станций бывшего монорельса будут перестроены в многофункциональные центры, в которых разместятся кафе, места для проведения лекций и другие объекты.

#россия #москва #инфраструктура
