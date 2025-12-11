Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Красноярском крае появится единственное в России производство смол для изготовления шин
Планируется, что оно за четыре года займёт половину всего российского рынка фенолтерпеновых смол.

При кажущейся простоте современная автомобильная покрышка (шина) представляет собой сложный продукт, при создании которого используется масса материалов и технологических процессов. Не все из используемых при изготовлении покрышек материалов производятся в России, но процесс обеспечения технологической безопасности идёт и в этой отрасли.

Так, правительство Красноярского края сообщило о том, что в Лесосибирске на мощностях Сибирского лесохимического завода будет организовано производство фенолтерпеновых смол, применяемых при создании автомобильных шин. Создать новое производство удалось в том числе за счёт привлечения государственной поддержки в размере 100 миллионов рублей.

По плану, уже в следующем году предприятие выйдет на расчётную производственную мощность и будет выпускать 120 тонн фенолтерпеновых смол ежегодно. А за четыре года завод намерен занять более половины всего внутреннего рынка данной продукции.

#россия #экономика #промышленность
Сейчас обсуждают

pasha999
22:07
Пусть жалуются в оон или куда там они жалуются)))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
22:04
>>Тут не так много народа как такие как ты всех разогнал. Новый перл Русского языка и пример правильного составления предложения от скуфидона Непрана.Я сразу Kегкоступова из 72 метра вспоминаю)))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:03
Ты много кого оскорбил даже администраторов.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:02
Бот не говори за всех. Тут не так много народа как такие как ты всех разогнал.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
22:01
Ой как я боюсь.Себе в очко его засунь.непрашка
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:01
Нет жду как наградят тебя бананом. бот должен страдать.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
22:00
А просто угораю.Я не зря сказал,что тебе надо было учебник русского языка купить всем сайтом.Сгинь в общем.Унижать тебя будут всегда
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:00
Ой не цепляйся уже как уж ерзаешь.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
21:59
Да ты сам уйдешь.Судя по кол-ву минусов,вас с маэстрой тут весь сайт гнобит.А,тут все ботоводы.гнобят правда только нескольких почему то
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
21:58
От суда))) .Стесняюсь спросить,от кого суда и кто был судья))) .А ,это же великий и могучий в исполнении Непрана))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
