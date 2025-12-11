Планируется, что оно за четыре года займёт половину всего российского рынка фенолтерпеновых смол.

При кажущейся простоте современная автомобильная покрышка (шина) представляет собой сложный продукт, при создании которого используется масса материалов и технологических процессов. Не все из используемых при изготовлении покрышек материалов производятся в России, но процесс обеспечения технологической безопасности идёт и в этой отрасли.

Так, правительство Красноярского края сообщило о том, что в Лесосибирске на мощностях Сибирского лесохимического завода будет организовано производство фенолтерпеновых смол, применяемых при создании автомобильных шин. Создать новое производство удалось в том числе за счёт привлечения государственной поддержки в размере 100 миллионов рублей.

По плану, уже в следующем году предприятие выйдет на расчётную производственную мощность и будет выпускать 120 тонн фенолтерпеновых смол ежегодно. А за четыре года завод намерен занять более половины всего внутреннего рынка данной продукции.