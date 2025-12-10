Выпускаться батареи будут на мощностях Елабужского аккумуляторного завода.

Развитие транспортного и специального машиностроения в России и активное замещение импорта в этой сфере требует и наращивания производства соответствующих накопителей энергии. И вот сегодня Фонд развития промышленности сообщил о том, что на Елабужском аккумуляторном заводе стартовало серийное производство аккумуляторов, выполненных по технологии EFB.

Как отмечено в пресс-релизе Фонда, EFB-аккумуляторы отличаются большей стойкостью к глубоким разрядам, имеют повышенную ёмкость по сравнению с обычными свинцово-кислотными аккумуляторами, а также быстрее заряжаются и, что немаловажно, дешевле последних в производстве. Основная сфера применения EFB-аккумуляторов — насыщенная электроникой спецтехника и транспорт, а также резервные источники питания.

В создание данного производства Фонд развития промышленности инвестировал 97,5 млн рублей, а ещё 10,8 млн рублей предоставил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.