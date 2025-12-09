Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В ОАЭ продали самый дорогой суперкар McLaren F1 в мире
Столь эксклюзивные автомобили не дешевеют, а только дорожают.

Штучное производство от массового отличает то, что продукция первого со временем только дорожает, а продукция второго — наоборот — бесконечно дешевеет. Вот и известный всем по Need for Speed II суперкар McLaren F1, производившийся в начале—середине 1990-х и выпущенный буквально в нескольких десятках экземпляров, стал культовым и желанным среди крайне обеспеченных коллекционеров автомобилей.

И вот сегодня издание CarBuzz сообщило о том, что на аукционе RM Sotheby в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты/ОАЭ) был продан экземпляр McLaren F1 с весьма богатой во всех смыслах историей. Конкретно данная машина под номером 14 из 64 допущенных к эксплуатации по дорогам общего пользования McLaren F1 стояла в частной коллекции королевской семьи Брунея, затем в определённый момент была выкуплена бывшим руководителем McLaren Cars, потом отбыла в США, и вот теперь обрела нового хозяина в Абу-Даби.

Стоимость данного экземпляра суперкара составила $25 317 500 с учётом пошлин, что делает конкретно эту машину самым дорогим McLaren F1 в мире. Занятно, что при своём статусе этот автомобиль «пробежал» около 13 700 миль (порядка 22 000 километров), то есть периодически выполнял свою роль машины выходного дня.

