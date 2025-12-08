Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Испытания первого в России беспилотного поезда метро стартуют уже в этом месяце
Первый этап эксплуатации поезда пройдёт в Москве на Большой кольцевой линии.

Идея перевода транспорта на автономный (беспилотный) режим управления, быть может, и оставит немалую часть людей без работы, но сама по себе она со всех сторон позитивна: автоматическим системам не нужно спать, отдыхать, получать зарплату, да и ошибок, при условии регулярного проведения техобслуживания, она не допускает. Быстрее всего внедрить беспилотное управление можно в метро, поскольку поезда ездят по заданным маршрутам и никуда с них съехать не могут, и вот в Москве готовятся к скорейшему запуску первого этапа испытаний беспилотного метропоезда.

Как сообщила пресс-служба Московского метрополитена, первый этап эксплуатации беспилотного поезда начнётся уже в этом месяце на Большой кольцевой линии (БКЛ). Под первым этапом в московском метро подразумевают исключительно тестовые прогоны в ночное время, без пассажиров, и пока что под контролем машиниста.

В рамках испытаний на первом этапе планируется проверить систему автоматического контроля падения на пути, машинного зрения и взаимодействия с диспетчерским центром. Подразумевается, что автоматические системы должны молниеносно обнаруживать на путях людей и посторонние предметы, а также выявлять нестандартные ситуации в процессе движения и вносить изменения в программу движения на основе изменяемых вводных данных от диспетчерского центра.

По плану, полноценные беспилотные поезда появятся в московском метро в конце 2026 года.

#россия #техника #экономика #наука #транспорт #метро
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
11
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
16
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
14
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
10
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
1

Сейчас обсуждают

Ryzen1200
17:16
Tiny11 25H2 на указанной в статье платформе очень медленно работает
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
DIP32
17:15
Ну, в СССР тоже не всё так радужно было. Копировали уже устаревшие микросхемы. Смогли i8080, i8086. А вот с 286 и 386 уже облом у Союза вышел. Ну и дорогу осилит лишь идущий. И 65 нм пригодятся. Тем б...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
Кот Шрёдингера
17:15
Термометратор, а ты зачем свои посты трёшь?
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
LuftHunter
16:35
на авито новые в 1.5-2 раза дешевле чем в желтой помойке начинающейся на "Я"
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Терминатор
16:22
Игра Half-Life 2 RTX на видео картах амd вообще не запустится.
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
Ilikethat
16:14
И зачем? Встрока есть, но для игр не лучший выбор. Цена слишком высока для офисного ПК. Остаётся узкая ниша ПК для рассчетов. 🤷
AOOSTAR выпускает мини-ПК NEX395 с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395 и 128 ГБ LPDDR5X
DeaDragon
15:40
При чём тут банки? Если одна коммерческая структура делает наценку меньше, чем другие и данная ценовая политика раздражает других игроков рынка. Это и есть рыночная экономика.
Крупнейшие ретейлеры пожаловались в правительство на ценовой демпинг со стороны Ozon и Wildberries
Мистер правдоруб
15:30
Я за конкуренцию! ДАННЫЕ СЕТИ САМИ НЕЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДЯТ! В ЧЕМ СМЫСЛ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ?
Крупнейшие ретейлеры пожаловались в правительство на ценовой демпинг со стороны Ozon и Wildberries
Михаил Маюров
15:30
Ну почему, уже сейчас такие полуготовые системы продаются, только они без видюх. А тут всё-таки дискретка. Другое дело, что юзер способный разобраться в замене памяти, скорее всего и комп себе собрать...
MLID: Valve может выпустить Steam Machine с ценой в 399 долларов без ОЗУ и SSD
gotreksson
15:25
Очень... спорный коментарий😅
России в 2026 году грозит дефляция
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter