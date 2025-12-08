Первый этап эксплуатации поезда пройдёт в Москве на Большой кольцевой линии.

Идея перевода транспорта на автономный (беспилотный) режим управления, быть может, и оставит немалую часть людей без работы, но сама по себе она со всех сторон позитивна: автоматическим системам не нужно спать, отдыхать, получать зарплату, да и ошибок, при условии регулярного проведения техобслуживания, она не допускает. Быстрее всего внедрить беспилотное управление можно в метро, поскольку поезда ездят по заданным маршрутам и никуда с них съехать не могут, и вот в Москве готовятся к скорейшему запуску первого этапа испытаний беспилотного метропоезда.

Как сообщила пресс-служба Московского метрополитена, первый этап эксплуатации беспилотного поезда начнётся уже в этом месяце на Большой кольцевой линии (БКЛ). Под первым этапом в московском метро подразумевают исключительно тестовые прогоны в ночное время, без пассажиров, и пока что под контролем машиниста.

В рамках испытаний на первом этапе планируется проверить систему автоматического контроля падения на пути, машинного зрения и взаимодействия с диспетчерским центром. Подразумевается, что автоматические системы должны молниеносно обнаруживать на путях людей и посторонние предметы, а также выявлять нестандартные ситуации в процессе движения и вносить изменения в программу движения на основе изменяемых вводных данных от диспетчерского центра.

По плану, полноценные беспилотные поезда появятся в московском метро в конце 2026 года.