Авиадвигатели активно применяются не только в самолётостроении, но и в энергетике.

Москва периодически напоминает о том, что она является не только главным финансовым и политическим центром России, но и одним из её главных промышленных центров, в котором сосредоточено немало высокотехнологичных производств. Так, сегодня московский завод «Шлифовальные станки» сообщил о разработке нового для России обрабатывающего комплекса, способного работать со сложными деталями авиационных двигателей.

Основное предназначение данного комплекса — обработка ряда деталей двигателей, в том числе компрессорных и рабочих лопаток. Причём оборудование способно обрабатывать детали, выполненные более чем из десяти различных видов материалов, начиная от закалённой стали, заканчивая устойчивыми к высоким температурам никелевыми сплавами.

Обрабатывающий комплекс полностью автоматизирован, а его работа контролируется многочисленными датчиками, обеспечивая стабильность выполняемых им операций и, как следствие, высокий уровень качества дорогостоящей продукции.

Следует отметить, что авиадвигатели применяются не только в самолётостроении, но и в энергетической сфере — например, в качестве нагнетателей в газокомпрессорных станциях.