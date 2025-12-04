Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве разработан новый комплекс автоматической обработки деталей авиадвигателей
Авиадвигатели активно применяются не только в самолётостроении, но и в энергетике.

Москва периодически напоминает о том, что она является не только главным финансовым и политическим центром России, но и одним из её главных промышленных центров, в котором сосредоточено немало высокотехнологичных производств. Так, сегодня московский завод «Шлифовальные станки» сообщил о разработке нового для России обрабатывающего комплекса, способного работать со сложными деталями авиационных двигателей.

Основное предназначение данного комплекса — обработка ряда деталей двигателей, в том числе компрессорных и рабочих лопаток. Причём оборудование способно обрабатывать детали, выполненные более чем из десяти различных видов материалов, начиная от закалённой стали, заканчивая устойчивыми к высоким температурам никелевыми сплавами.

Обрабатывающий комплекс полностью автоматизирован, а его работа контролируется многочисленными датчиками, обеспечивая стабильность выполняемых им операций и, как следствие, высокий уровень качества дорогостоящей продукции.

Следует отметить, что авиадвигатели применяются не только в самолётостроении, но и в энергетической сфере — например, в качестве нагнетателей в газокомпрессорных станциях.

#россия #экономика #промышленность #двигатели #станкостроение
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
22
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
9
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
3
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
10 интересных настольных игр 2025 года
+

Сейчас обсуждают

Кот Шрёдингера
18:58
Оказывается вот где Жакуй Пройдоха спрятал денежки.
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
Кот Шрёдингера
18:53
Теперь эту практику должны внедрить в США, что бы американцы все были с квадратными головами.
Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
aoxoa1
18:44
Трансформеры летят. Промазали немного. На второй заход пойдут.
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
DeLaKoren
18:37
Во как!
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
lion77815
18:33
брехня всё что на ддр5 - давай, дозвидание
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Никита Абсалямов
18:11
У вас в заголовке опечатка... не с душой, а с душком...
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
Александр Еремеев
17:57
Бесполезно отрицать очевидное. Сколько не повторяй манеру "это комета" - инопланетный корабль от эффекта сжавшегося сфинктра в комету не превратится.
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
Ключи к очку Бернигана
17:48
Вы скажите где такой план ростите Я б зарил,курнул и проникся
Ключевые эволюционные шаги произошли в бескислородных океанах 2,9 миллиарда лет назад
lion77815
17:46
просто забыли память дорогая ...
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
swr5
16:43
Спросите папу и маму зачем они вас родили? Чтобы издеваться над вами?
Ключевые эволюционные шаги произошли в бескислородных океанах 2,9 миллиарда лет назад
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter