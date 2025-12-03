Аккурат к преддверию совсем скорого начала новогодних каникул.

Направление Москва—Нижний Новгород является одним из наиболее популярных среди ценителей внутреннего туризма. Причина простая: в обоих городах полно исторических и культурных объектов, которые можно посетить, особенно, когда впереди длинные выходные. «Российские железные дороги» подсуетились заранее, и вот, после проведения обкатки объявили о начале обслуживания этого направления новейшим двухэтажным поездом «Буревестник».

Поезд изготовлен входящим в состав Трансмашхолдинга Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ). Всего в рамках контракта предприятие передало заказчику 37 вагонов разных моделей, отличающихся уровнем оснащения. Вагоны «Буревестника» могут быть с сидячими местами, купейными, купейными штабными с купе для пассажиров с ограниченными возможностями, а также вагонами-ресторанами. Учитывая, что путь относительно долгий, по крайней мере, по времени, наличие вагона-ресторана в поезде такого типа — обязательное условие.

На текущем этапе на линии будут работать несколько составов «Буревестник», обеспечивающих отправления из обоих городов три раза в день. Предполагается, что пока этого будет достаточно для обеспечения потребностей в перевозке пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом. Время в пути при этом составит около четырёх часов.

Напомним, что впервые поезд с аналогичным названием начал курсировать между Москвой и тогда Горьким в 1960-х. Тогда «Буревестник» проработал вплоть до 1993 года, чтобы вернуться в 2002 году ещё на двенадцать лет. Новый же «Буревестник» — это полностью современный поезд, который с его предшественником роднит исключительно название.