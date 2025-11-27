Ситуация в данной отрасли потихоньку стабилизируется.

Несмотря на простоту их производства, электродвигатели в России, как и многую другую продукцию машиностроения, на протяжении десятилетий предпочитали закупать за рубежом. Сейчас мало-помалу идёт вынужденный процесс замещения импортных электродвигателей: в частности, госкорпорация «Ростех» сообщила, что на входящих в её состав предприятиях было налажено производство 15 моделей компактных электромоторов.

Преимущественно эти электродвигатели будут применяться в гражданском машиностроении, робототехнике, автомобильной промышленности и авиастроении. В разработке в конструкторских бюро находятся ещё несколько образцов новых отечественных электродвигателей.

Следует понимать, что электродвигатели это не только то, что приводит в движение электромобиль или поезд. Подавляющее количество электромоторов задействованы именно в промышленности и в бытовом применении: от игрушечных машинок и вентиляторов до сервоприводов в автомобильной и авиационной технике и в токарных и фрезерных станках на предприятиях.