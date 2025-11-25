Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На развитие производства пятиосевых 3D-принтеров в Волгоградской области выделено 36 млн рублей
Отрасль весьма перспективная, поскольку позволяет эффективнее расходовать ресурсы.

Как вы хорошо знаете, классическое производство деталей из заготовок на станках напоминает процесс создания скульптуры, где нужно «отсечь всё лишнее». В свою очередь, создание деталей на 3D-принтерах — это принципиально другая технология, когда деталь «наращивается» из исходного сырья. При таком способе обеспечивается более эффективное использование материалов, и в целом отрасль производства соответствующих «принтеров» весьма перспективная.

Понимают это и в руководстве Волгоградской области, где региональный Фонд развития промышленности выделил на развитие производства пятиосевых 3D-принтеров (5D-принтеров) компании «Стереотек» 36 млн рублей льготного займа. Полученные средства будут направлены компанией на модернизацию цеха металлообработки, что позволит нарастить выпуск пятиосевых 3D-принтеров.

Аддитивные технологии (3D-печать) всё чаще применяются в машиностроении, включая его сверхточные и ответственные направления, такие, как производство деталей авиационных двигателей. Применение 3D-печати позволяет уменьшить расход сырья и сделать весь процесс более энергоэффективным, и, как следствие, более экономически выгодным. Понятно, что в обозримой перспективе «аддитивка» не вытеснит привычные обрабатывающие центры, но сфера их применения явно продолжит расширяться.

#россия #техника #экономика #промышленность #наука #машиностроение #3d-печать #аддитивные технологии
