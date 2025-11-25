Отрасль весьма перспективная, поскольку позволяет эффективнее расходовать ресурсы.

Как вы хорошо знаете, классическое производство деталей из заготовок на станках напоминает процесс создания скульптуры, где нужно «отсечь всё лишнее». В свою очередь, создание деталей на 3D-принтерах — это принципиально другая технология, когда деталь «наращивается» из исходного сырья. При таком способе обеспечивается более эффективное использование материалов, и в целом отрасль производства соответствующих «принтеров» весьма перспективная.

Понимают это и в руководстве Волгоградской области, где региональный Фонд развития промышленности выделил на развитие производства пятиосевых 3D-принтеров (5D-принтеров) компании «Стереотек» 36 млн рублей льготного займа. Полученные средства будут направлены компанией на модернизацию цеха металлообработки, что позволит нарастить выпуск пятиосевых 3D-принтеров.

Аддитивные технологии (3D-печать) всё чаще применяются в машиностроении, включая его сверхточные и ответственные направления, такие, как производство деталей авиационных двигателей. Применение 3D-печати позволяет уменьшить расход сырья и сделать весь процесс более энергоэффективным, и, как следствие, более экономически выгодным. Понятно, что в обозримой перспективе «аддитивка» не вытеснит привычные обрабатывающие центры, но сфера их применения явно продолжит расширяться.