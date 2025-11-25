Запуск данных ракет-носителей потихоньку становится регулярным.

Несмотря на то, что ракеты-носители нового семейства «Ангара» пока запускаются в своего рода предсерийном режиме, в целом процесс их реальных испытаний потихоньку становится регулярным. Так, сегодня Минобороны России отчиталось о новом пуске лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками в интересах ведомства. Пуск был произведён с военного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Минобороны не вдаётся в подробности того, какие именно космические аппараты были сегодня выведены на орбиту и приняты на управление Воздушно-космическими силами, но нетрудно догадаться, что их назначение преимущественно военное.

Отметим, что отставание России от США в плане разведывательной спутниковой группировки стало очевидным с началом и последующей эскалацией боевых действий на Украине. Примерно с осени 2022 года МО РФ начало активно это отставание сокращать, регулярно выводя новые спутники на заданные орбиты.