События в мире Михаил Андреев
Ракета «Ангара-1.2» со спутниками в интересах МО РФ успешно стартовала с космодрома «Плесецк»
Запуск данных ракет-носителей потихоньку становится регулярным.

Несмотря на то, что ракеты-носители нового семейства «Ангара» пока запускаются в своего рода предсерийном режиме, в целом процесс их реальных испытаний потихоньку становится регулярным. Так, сегодня Минобороны России отчиталось о новом пуске лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками в интересах ведомства. Пуск был произведён с военного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Минобороны не вдаётся в подробности того, какие именно космические аппараты были сегодня выведены на орбиту и приняты на управление Воздушно-космическими силами, но нетрудно догадаться, что их назначение преимущественно военное.

Отметим, что отставание России от США в плане разведывательной спутниковой группировки стало очевидным с началом и последующей эскалацией боевых действий на Украине. Примерно с осени 2022 года МО РФ начало активно это отставание сокращать, регулярно выводя новые спутники на заданные орбиты.

#россия #техника #космос #промышленность #наука #«ангара» #ракеты-носители #«ангара-1.2»
Сейчас обсуждают

Непраныч. Непран.
19:48
Духу хватает. Так ты признаёшь, что ты пидар?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
19:47
Я не писал что я "не играю в пидорские игры" на скинутый скрин с твоего профиля где эти игры Так что спрашивать с тебя буду я Так что духу не хватает ? Ухахахаха признаешь ?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
19:47
ну всё, опять поехал...... ))))))))))))))))))))))))))))
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
19:46
Я знаю что у тебя уепка анальная фиксация и ты озабот но это тоже вылечим ухахахахаххахахаах Так что жди следующий акт.за хлебушком и в аптеку за свечами ходи аккуратно вххаахах
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
19:45
А если это не мой профиль. То ты признаешь, что ты пидар?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
19:44
Отлично ответ получен ухахаххаха. Итак второй вопрос,последний.духу хватит ответить без зеркалки? Если я докажу что даже дитя поймет что профиль что я скидывал на скрине твой,ты признаешь что ты пидо...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
19:44
ссылки не будет на пикабу где ты своё очко приложил?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
19:43
Защеку могу тебе только дать ахаххаха Ищи по тегу "деанон"
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
19:43
У меня нет Стима. Он мне не нужен.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
19:42
ссылку дай
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
