Такие терминалы найдут применение, в частности, на поездах ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».

Интернет сопутствует нам везде, и его доступность с течением времени будет только повышаться. В частности, в перспективе на поезда дальнего и не очень следования начнут устанавливаться терминалы спутниковой связи, и сегодня российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440», занимающаяся, в частности, созданием развитием российской орбитальной спутниковой группировки по аналогии со Starlink, представила прототип принимающего терминала для установки на железнодорожные составы.

Как утверждает разработчик, данный терминал может работать в широком температурном диапазоне — от +50°C до -50°C, устойчив к вибрационным нагрузкам, без которых немыслим ни один поезд, а также способен поддерживать связь с низкоорбитальной спутниковой группировкой при движении на скорости до 400 км/ч.

Последнее свойство особенно важно, учитывая, что в первую очередь спутниковая связь появится именно на поездах высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург».

Напомним, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» планируют запустить весной 2028 года. По данной ж/д магистрали будут курсировать первые в истории России подлинно скоростные поезда, благодаря которым время в пути между фактической и культурной столицами страны сократится до 2 часов 15 минут. Сейчас, напомним, на относительно скоростных поездах «Сапсан» этот путь занимает более 4 часов. Сложно сказать, кто, кроме больших воротил бизнеса, не может посидеть два часа без интернета, но в данном случае это уже больше опция из разряда комфорта и статуса.