События в мире Михаил Андреев
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
Энергии государству нужно много. Причины достаточно интересные.

Не успели белорусские энергетики полностью ввести в эксплуатацию построенную по российскому проекту Белорусскую АЭС (БелАЭС), являющуюся первой в стране ядерной энергетической установкой, как в правительственных кругах государства заговорили о намерении её расширить. На сегодняшний день БелАЭС состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2 400 МВт, но в перспективе на станции появится и третий энергоблок.

По крайней мере, о том, что соответствующее решение было принято, сообщил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич. Кроме того, правительство республики собирается организовать работу по исследованию площадок для возможного строительства атомной электростанции в Могилёвской области.

Хотя стремление белорусского политического руководства к развитию атомной энергетики можно воспринимать исключительно положительно, ведь эта энергетика на сегодняшний день наиболее чистая и перспективная. Невольно возникает лишь один вопрос — куда Беларуси столько базовой генерации с её пусть и серьёзным относительно её размеров, но всё же конечным промышленным потенциалом.

Возможно, ответ на него намедни дал президент страны Александр Лукашенко, призвавший расширять белорусский майнинговый потенциал и наращивать использование криптовалют как одного из способов ухода от доллара в качестве валюты-посредника в международной торговле. Собственно, уходить от доллара страны вынуждают сами США, используя свою резервную валюту в качестве средства оказания экономического давления, и призывы Лукашенко в данной ситуации являются лишь следствием происходящих событий.

#экономика #энергетика #беларусь #белоруссия #атомная энергетика
