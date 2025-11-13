Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Второй опытный импортозамещённый лайнер МС-21 успешно пролетел 4 300 км из Иркутска в Жуковский
С завода непосредственно на испытательную площадку.

Программа сертификационных испытаний пассажирского лайнера МС-21 расширяется: сегодня второй импортозамещённый опытный самолёт совершил беспосадочный перелёт из Иркутска, где он был собран, в подмосковный город Жуковский, где пройдут его дальнейшие испытания.

Как отметила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), полёт из Иркутска в Жуковский продолжался 6 часов 15 минут и проходил на высоте 11 000 метров на скорости 800 км/ч. Проще говоря, лётчики-испытатели полностью сымитировали среднемагистральный полёт на крейсерской скорости и на практически предельном эшелоне. Именно в таком режиме МС-21 будет совершать перелёты уже при коммерческой эксплуатации.

Напомним, что МС-21 призван заменить собой успевшие стать привычными лайнеры Boeing 737 и Airbus A320/A321, производители которых сугубо по политическим причинам были вынуждены покинуть российский рынок, оставив российских авиастроителей один на один с грандиозной задачей: постепенного полного вытеснения импортных самолётов отечественными.

По плану, сертификационные испытания МС-21 завершатся в следующем году. Поставки первых серийных самолётов заказчикам начнутся ближе к концу следующего года.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #мс-21
