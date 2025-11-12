Впрочем, речь идёт не только непосредственно о российской разработке, но и локализованных иностранных брендах.

Через девять лет восемь из десяти проданных в России автомобилей будут произведены непосредственно внутри страны. По крайней мере, таким оптимистичным прогнозом с изданием «Бизнес Online» поделился замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

По словам Каримова, если ситуация продолжит развиваться в текущем русле, то к 2035 году 80% колесящих по дорогам автомобилей будут иметь российское происхождение. При этом важно понимать, что Каримов не имеет в виду многократное увеличение доли условного «АвтоВАЗа»: замглавы Минпромторга подразумевает автомобили российской разработки, а также локализованное в стране производство автомобилей иностранных брендов.

Как отметил Каримов, цель вполне достижимая, и, более того, ранее она уже достигалась: до 2022 года примерно 80% продаваемых в России автомобилей были собраны непосредственно на территории страны.

Другое дело, что если раньше это были общеизвестные мировые автомобильные бренды, то теперь мириады разновидностей китайского автопрома и перелицовок под возрождённые отечественные бренды. И пока что даже намёков на то, что ситуация изменится в лучшую для конечного потребителя сторону (хотя бы в вопросе разнообразия и просто права выбора), не наблюдается.