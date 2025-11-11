Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В России представлен полноприводный обновлённый кроссовер Belgee X70
Он же в младенчестве Geely Atlas Pro.

При всей избыточности распространившихся на российском автомобильном рынке китайских кроссоверов, в начальном и среднем ценовом сегментах у них зачастую есть один общий недостаток: моноприводность. Иными словами, одна из основных причин, ради которой в России покупаются кроссоверы — повышенная проходимость — не реализуется.

И вот сегодня белорусско-китайский совместный бренд Belgee, выпускающий перелицованные модели от Geely, представил на российском рынке обновлённую модель среднеразмерного кроссовера X70, ключевой особенностью которого стало наличие пусть и не постоянного, но всё же полного привода.

Обновлённый Belgee X70 предлагается в комплектациях Style, Prestige и Prestige+ по ценам в 2 670 990 рублей, 2 870 990 рублей и 2 945 990 рублей соответственно. Между собой комплектации отличаются преимущественно набором дополнительных опций.

Уже в «базе» Belgee X70 оснащена полным «зимним пакетом» с подогревами сидений, руля, зеркал и форсунок омывателя, а также более длинным разрезом направленного на лобовое стекло воздуховода — чтобы, в частности, отогревать замёрзшие стеклоочистители. Также в базовой комплектации автомобиль имеет светодиодные фары, функцию дистанционного запуска, оснащён двухзонным «климатом», круиз-контролем и основным набором датчиков — света и дождя. В средней комплектации машина уже оснащена подсветкой салона, системой распознавания дорожных знаков, а также электронными ассистентами. Старшая же комплектация отличается от средней только наличием панорамной крыши и люка с электроприводом.

Во всех комплектациях машина оснащается 1,5-литровым 150-сильным турбодвигателем, работающим в сцепке с 7-диапазонной преселективной роботизированной трансмиссией, а также «мягким гибридом» 48V EMS.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #беларусь #белоруссия #geely #belgee
