События в мире Михаил Андреев
ОСК представила линейку вездеходных судов на воздушной подушке
Своего рода рыба, которая может и по суше передвигаться.

Хоть юридически Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) не является госкорпорацией и не входит в состав «Ростеха», задачи, стоящие перед этим холдингом, по своему масштабу и важности для государства ничуть не уступают другим крупным российским предприятиям, а, может, даже и превосходят их. В частности, на плечи ОСК возложен проект возрождения производства отечественных судов на воздушной подушке, и вот на форуме «Российский промышленник-2025» компанией была представлена целая линейка таких транспортных средств.

Как отметила пресс-служба ОСК, перспективные суда на воздушной подушке позволят перевозить персонал и грузы с суши на море и обратно, а также производить эвакуацию. Наиболее активно такие суда, по плану, будут применяться при освоении нефтегазовых месторождений и для доставки негабаритных грузов.

Всего на данный момент представленная линейка судов на воздушной подушке состоит из трёх моделей: ТСВП-30, ТСВП-60 и ТСВП-150. Цифровой индекс в названии модели означает её максимальную грузоподъёмность в тоннах, ну и, соответственно, косвенно обозначает размеры самого судна.

