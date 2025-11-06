Не всех за неуспеваемость. Примерно половина по тем или иным причинам сами решили оставить обучение.

Существуют избитые фразы, гласящие, что тяжело в учении, легко в бою, или что наука — как «гранит», который очень сложно «грызть». Зачастую, особенно, если абитуриент поступает в вуз случайно, что стало нередким явлением после введения Единого госэкзамена, это действительно так, и далеко не все студенты выдерживают учебную программу.

Основным показателем готовности студента к обучению обычно становятся результаты первой же экзаменационной сессии. Да и в последующие семестры ситуация обычно не улучшается, иначе бы Минобрнауки России не отрапортовало сегодня о том, что за минувший 2024/2025 учебный год из российских вузов было отчислено 10,7% студентов.

Справедливости ради, не все из них были отчислены за неуспеваемость, а лишь около трети. Всего в минувшем году в России обучались 4,6 миллиона студентов, из них 186,1 тысяча были отчислены за неуспеваемость, 157,5 тысяч решили самостоятельно прекратить обучение, ещё 147,4 тысяч «выбыли по иным причинам», и около 1 тысячи — по медицинским причинам.

В Минобрнауки добавили, что доля студентов, отчисляемых за неуспеваемость, постоянно растёт в последние пять лет. В ведомстве это явление связывают не с тем, что абитуриенты нередко случайно поступают на не интересующие их специальности, а с тем, что в учебных заведениях ужесточаются требования к успеваемости и, как следствие, к качеству образования. В реальности, что-то нам подсказывает, что истина где-то посередине, и обе причины вносят примерно равный вклад в статистику.