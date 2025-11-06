Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Модернизация энергоблока №3 Костромской ГРЭС повысила его мощность и эффективность
Мощность — на 10%, топливную эффективность — на 3%.

Модернизация имеющихся и строительство новых объектов электрогенерации — это необходимый процесс в рамках идущей сейчас в России новой индустриализации. Электричества требуется много, и энергетики активно выполняют свою работу. Так, вчера пресс-служба предприятия «Силовые машины», обеспечивающего практически все российские нужды в энергетическом оборудовании, сообщила о завершении модернизации третьего по внутренней нумерации энергоблока Костромской ГРЭС.

Благодаря усовершенствованию узлов и агрегатов энергоблока его мощность удалось увеличить на 10% — с 300 МВт до 330 МВт, а также примерно на 3% снизить удельный расход топлива, то есть, значительно повысить эффективность всей установки, ведь она стала не только более экономичной, но и более мощной.

Напомним, что Костромская ГРЭС является одной из самых мощных во всей России: совокупная электрическая мощность всех её энергоблоков отныне составляет 3 750 МВт.

#россия #экономика #энергетика #инфраструктура
