Наступает время «Ч», когда среднесуточная температура воздуха перестанет соответствовать требованиям для летней резины.

Каждую смену сезона с «тёплого» на «холодный» и обратно возле шиномонтажей скапливаются очереди из желающих «переобуть» своего железного коня в соответствующие сезону покрышки. Эта практика уже привычная и стала своеобразным культурным явлением среди автолюбителей. Одни стараются сменить резину побыстрее, не дожидаясь очередей, другие максимально оттягивают этот момент, чтобы подольше покататься на резине из уходящего сезона с целью обеспечения равномерного износа обоих комплектов.

В Московском регионе по совокупности климатических и дорожных причин этот процесс можно оттянуть максимально, но не до бесконечности. И вот сегодня метеорологи призвали московских автолюбителей в ближайшие дни озаботиться сменой шин на зимние. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, со следующей недели в московском регионе среднесуточная температура воздуха уйдёт в минус, и езда на летних шинах при такой погоде станет небезопасной.

Напомним, что в России с недавнего времени существует штраф за езду на летних шинах зимой. Для этого, впрочем, сначала должна наступить не климатическая, а календарная зима: 1 декабря.

Следует понимать, что летние и зимние шины отличаются по составу и форме протектора. Зимой летние шины становятся «дубовыми» и превращают автомобиль в телегу на деревянных колёсах со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. И ладно бы только для нарушителя, так ещё и для других участников движения.