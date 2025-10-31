О появлении дизельных двигателей в данном модельном ряду потребители просят уже далеко не первый год.

Благодаря тому, что обычно дизельные двигатели ощутимо экономичнее бензиновых и обладают большей по сравнению с ними тягой на единицу рабочего объёма, многие автолюбители предпочитают именно такие силовые агрегаты. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) на протяжении десятилетий не предлагал гражданские легковые машины с дизельными двигателями, но, похоже, этот период наконец-то подходит к финалу.

Как сообщила пресс-служба УАЗа, на предприятии проходят комплексные испытания обновлённых моделей УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» с 2-литровым дизельным двигателем и новой 6-ступенчатой трансмиссией. Согласно комментарию завода, новый двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент, равный 320 Нм. Для сравнения, обычный устанавливаемый на эти автомобили бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра выдаёт максимальный крутящий момент в 235 Нм.

К какому типу относится новая трансмиссия, не уточняется, но раз эта тема производителем опускается, то рискнём предположить, что речь идёт о «механике».

К моменту публикации заметки новые «Патриот» и «Пикап» намотали на испытаниях несколько десятков тысяч километров. Производитель ставит цель в 100 тысяч километров в режиме реальной эксплуатации, поскольку только такой режим обеспечит подлинные, а не «лабораторные» и мало что по своей сути значащие результаты.