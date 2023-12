Так, может, не стоило до этого доводить? В декабре 2021 года Россия сделала последнее предупреждение и последнее предложение.

Есть в английском языке такое идиоматическое выражение — the writing is on the wall — означающее, что все видят, в какую сторону дует ветер, и данная перспектива этих «всех» вгоняет в некомфортное ментальное состояние. Именно так можно описать уже шквал появляющихся в западной прессе материалов, в которых, вроде бы, говорятся прописные истины, но пока что приправленные изрядной долей топорной пропаганды.

Так, в британском издании The Telegraph появилась статья, в которой автор прямым текстом пишет, что у Украины заканчивается время, Россия приближается к победе, и что Европа по этому поводу должны быть встревожена, если не сказать напугана. По мнению автора статьи, несмотря на «неблагоразумное» решение о начале боевых действий на Украине, у Путина, которым западная пресса традиционно олицетворяет всё российское государство, намеренно опуская тот факт, что специальная военная операция началась с одобрения большей части российских элит, есть значительная вероятность победы в этом конфликте.

Далее автор статьи, намекая на то, что Евросоюз почти полностью опустошил свои военные арсеналы, передавая оружие Украине, в случае чего может столкнуться с той же судьбой, которая постигла Священную Римскую империю, оказавшуюся неготовой противостоять Наполеону.

Параллели достаточно интересные, но важен в данном материале сам факт того, что западная пресса в этом году наконец-то начала прозревать, перестала хихикать, ничего не понимая ни в военной науке, ни в военном искусстве, и перешла к тяжёлому осознанию реальности. Хоть это пока даётся коллективному Западу с чудовищным трудом и с колоссальными оговорками. Но это пока.