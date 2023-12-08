Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британская пресса: Европа должна быть встревожена перспективой военной победы России в спецоперации
Так, может, не стоило до этого доводить? В декабре 2021 года Россия сделала последнее предупреждение и последнее предложение.

реклама

Есть в английском языке такое идиоматическое выражение — the writing is on the wall — означающее, что все видят, в какую сторону дует ветер, и данная перспектива этих «всех» вгоняет в некомфортное ментальное состояние. Именно так можно описать уже шквал появляющихся в западной прессе материалов, в которых, вроде бы, говорятся прописные истины, но пока что приправленные изрядной долей топорной пропаганды.

реклама

Так, в британском издании The Telegraph появилась статья, в которой автор прямым текстом пишет, что у Украины заканчивается время, Россия приближается к победе, и что Европа по этому поводу должны быть встревожена, если не сказать напугана. По мнению автора статьи, несмотря на «неблагоразумное» решение о начале боевых действий на Украине, у Путина, которым западная пресса традиционно олицетворяет всё российское государство, намеренно опуская тот факт, что специальная военная операция началась с одобрения большей части российских элит, есть значительная вероятность победы в этом конфликте.

Далее автор статьи, намекая на то, что Евросоюз почти полностью опустошил свои военные арсеналы, передавая оружие Украине, в случае чего может столкнуться с той же судьбой, которая постигла Священную Римскую империю, оказавшуюся неготовой противостоять Наполеону.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Параллели достаточно интересные, но важен в данном материале сам факт того, что западная пресса в этом году наконец-то начала прозревать, перестала хихикать, ничего не понимая ни в военной науке, ни в военном искусстве, и перешла к тяжёлому осознанию реальности. Хоть это пока даётся коллективному Западу с чудовищным трудом и с колоссальными оговорками. Но это пока.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #великобритания #британия #англия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Концерн «Калашников» начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в ВС РФ
В Кремле назвали «абсолютно нереалистичными» планы усадить РФ за стол переговоров на условиях Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
17
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
О кошках, которые не боятся воды
24
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
1
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
7
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
164
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3

Сейчас обсуждают

Райко Хикару
16:46
Очень интересно какой еще олдскул они решат воскресить. Молодцы ребята, пожелаю им лишь успеха.
Cоздатели Robocop: Rogue City приступили к следующему проекту и набирают сотрудников
Илья Ипполитов
16:45
Разве донатить в эту помойку не равно финансировать ВСУ, после недавней их акции с украинским танком я не знаю кем надо быть чтобы связываться с этой конторой.
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Блейд
16:42
Ты что такое пишешь, здесь такой нельзя писать. ⚡️Кадры побега украинского призывника через украинско-польскую границу
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Eaec
16:35
Вот это я и хочу выяснить, когда его(её) поймаю.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Чaтo-Б0t
16:33
Странно было бы, если он не выдвинул бы свою кандидатуру. А так всё нормально, значит и Некроину добьют.
Путин заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году
Яков Лазарев
16:31
на бумаге вполне себе не плох на мой взгляд, и те же aero white и aero bronze у них не плохие, по крайней мере не слышал о них плохого. Этот киловатник мне перебор все-равно)
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
Чaтo-Б0t
16:31
Значит, Некроину будут добивать. И это хорошо. З.Ы. lpr 1, [08.12.2023 12:50] Ночью в Харькове, помимо аэропорта, была поражена воинская часть со складами БК на Холодной горе за супермаркетом. lpr 1, ...
Концерн «Калашников» начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в ВС РФ
Амир Боршигов
16:30
Будем ждать пиратки :)
Программа Fences 5 выходит из превью и уже доступна для Windows
Кирилл Физиков
16:30
А он думал что это кокаин?
Внутри блока питания Equites T500 на 500 Вт нашли контейнер с металлической стружкой
Олег Ст
16:28
И кому хуже буде если хорошо подумать?? Контракты это гарантия поставки!!
FT: новый закон ЕС позволит выходить из контрактов с поставщиками газа из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем