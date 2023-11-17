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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WSJ: Пора прекратить фантазировать о поражении России
Этого не будет.

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Как мы уже неоднократно отмечали, в западной прессе на фоне фиаско ВСУ с контрнаступлением, которое не добилось не то что своих заявленных целей о выходе к Азовскому морю и перерезанию сухопутного коридора в Крым, а даже не достигло первой линии реальной российской обороны — так называемой Линии Суровикина — резко стал меняться тон статей об украинском кризисе. Всё происходящее в западной прессе видят, поскольку на абсолютное отсутствие результатов невозможно натянуть никакую убедительно звучащую «удобную» версию.

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Вот и приходится сейчас ключевым американским и европейским изданиям рубить, что называется, правду-матку. Буквально пару часов назад в The Wall Street Journal появилась статья под говорящим заголовком «Настало время прекратить волшебные размышления о поражении России».

Как отметили авторы статьи, президент России Владимир Путин выдержал все «наилучшие» попытки Запада вынудить его свернуть «вторжение» на Украину, его позиция во власти крепка, а уверенность в своих силах «трудно не заметить». Так называемое контрнаступление не добилось своих поставленных задач, не обеспечив тем самым Киеву сильную переговорную позицию, передовицы газет теперь заняты конфликтом в секторе Газа, а поддержка Украины со стороны США тает на фоне «дисфункционального» Конгресса.

Согласно мнению авторов колонки, Путин считает, что время на его стороне, и на то есть весомые основания: экономика выстояла, положение на линии боевого соприкосновения свидетельствует о том, что никаких предпосылок для поражения России в «войне на истощение» нет. Кроме того, WSJ справедливо отмечает, что власть российского президента не ослабла в результате неудавшегося вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер», а, «парадоксально», наоборот — усилилась. Теперь, считают колумнисты WSJ, США и союзникам нужно переходить к новой стратегии: сдерживанию России.

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Читая это, трудно поверить, что перед нами статья в том же самом издании, которое пророчило России поражение в том, в чём она его потерпеть не могла по определению. В любом случае, лучше, когда реальность добивает поздно, чем никогда.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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