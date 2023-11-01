Революция в системах вооружений уже, можно сказать, произошла.

Специальная военная операция на Украине не только дала толчок росту масштабов промышленного производства в РФ, но и, по сути, навсегда изменила представление о современных боевых действиях высокой интенсивности между примерно равными по техническим возможностям сторонами. Мы сейчас не будем отмечать, что все равные технические возможности ВСУ предоставлены им странами коллективного Запада — в данном случае важны не детали, а сам факт изменения формата ведения боевых действий.

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Сейчас на линии боевого соприкосновения активнейшим образом применяются дешёвые, но при этом мощные FPV-дроны, начинённые взрывчаткой или же к которым привязаны выстрелы от реактивных противотанковых гранатомётов. Именно FPV-дроны применяются для поражения движущихся лёгких целей и прочих объектов, которым не требуется большой заряд взрывчатки. И вот, в «Ростехе», а именно во входящем в его состав холдинге «Высокоточные комплексы» заявили, что прорабатывают вопрос интеграции FPV-дронов с легкобронированной российской бронетехникой.

Что скрывается под «интеграцией» в данном случае, пока можно только строить догадки, но рискнём предположить, что лёгкую бронетехнику будут оснащать как непосредственно FPV дронами, так и оборудовать в ней места для операторов, обеспечивая тем самым и мобильность и защищённость для применяющих дроны подразделений.

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Отметим, что на счету FPV дронов на сегодняшний день свыше полутора тысяч только российских, только зафиксированных и выложенных в Сеть свидетельств их успешного применения по целям. Сколько таких свидетельств не опубликовано по тем или иным причинам, сколько применений были неудачными, и сколько таких применений находится с украинской стороны, на сегодняшний день, естественно, доподлинно неизвестно. С высокой долей вероятности предположим, что общий счёт идёт на десятки тысяч.