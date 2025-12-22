Мессенджер продолжает игнорировать требования российского законодательства, отметили в регуляторе.

Последние несколько недель работа мессенджера WhatsApp в России не отличается стабильностью: пока у одних он работает как ни в чём не бывало, у других наблюдаются задержки в передаче сообщений, а у третьих и вовсе без применения систем с аббревиатурой из трёх весёлых букв он не функционирует в принципе.

Сегодня жалоб на работу WhatsApp стало резко больше, и вот Роскомнадзор (РКН) в комментарии средствам массовой информации отметил, что площадка продолжает игнорировать требования российского законодательства, и добавил, что если ситуация не изменится, то принадлежащий Meta (организация признана экстремистской, и её деятельность в России запрещена) мессенджер будет полностью заблокирован на территории страны.

Как отметили в регуляторе, WhatsApp в России используется злоумышленниками и откровенными преступниками, и от мессенджера не удаётся добиться пресечения данных противоправных действий.

В РКН добавили, что сейчас в России существуют отечественные мессенджеры, и посоветовали переходить на их использование.