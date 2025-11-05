Ранее им могли пользоваться только в России и Беларуси.

Российский мессенджер MAX продолжает расширять своё присутствие на зарубежных рынках: стартовав в России и Беларуси, с сегодняшнего дня он стал доступен во всех странах, полноценно входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Соответствующим известием пресс-служба мессенджера поделилась с основными российскими информационными агентствами.

Таким образом, отныне через Max можно будет общаться не только россиянам и белорусам, но и гражданам Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана. Что само по себе естественно, учитывая, сколько родственников и/или знакомых друг у друга проживает в этих осколках некогда единого государства.

Как отметили в пресс-службе мессенджера, для добавления пользователя из СНГ в Max необходимо добавить в список контактов его номер телефона. Данная мера вызывает неудобство, но на текущий момент, добавили в Max, этот способ позволит избежать вездесущего мошенничества.

Установка Max проходит полностью аналогично другим мессенджерам: ваша учётная запись «привязывается» к номеру телефона, затем приходит SMS-код подтверждения, и после его ввода можно начинать общение.

В конце октября аудитория Max превысила 50 миллионов пользователей, так что будет любопытно узнать, как сильно открытие рынка СНГ повлияет (если повлияет) на дальнейшую популяризацию данного мессенджера.