Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мессенджер MAX стал доступен во всех странах СНГ
Ранее им могли пользоваться только в России и Беларуси.

Российский мессенджер MAX продолжает расширять своё присутствие на зарубежных рынках: стартовав в России и Беларуси, с сегодняшнего дня он стал доступен во всех странах, полноценно входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Соответствующим известием пресс-служба мессенджера поделилась с основными российскими информационными агентствами.

Таким образом, отныне через Max можно будет общаться не только россиянам и белорусам, но и гражданам Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана. Что само по себе естественно, учитывая, сколько родственников и/или знакомых друг у друга проживает в этих осколках некогда единого государства.

Как отметили в пресс-службе мессенджера, для добавления пользователя из СНГ в Max необходимо добавить в список контактов его номер телефона. Данная мера вызывает неудобство, но на текущий момент, добавили в Max, этот способ позволит избежать вездесущего мошенничества.

Установка Max проходит полностью аналогично другим мессенджерам: ваша учётная запись «привязывается» к номеру телефона, затем приходит SMS-код подтверждения, и после его ввода можно начинать общение.

В конце октября аудитория Max превысила 50 миллионов пользователей, так что будет любопытно узнать, как сильно открытие рынка СНГ повлияет (если повлияет) на дальнейшую популяризацию данного мессенджера.

#мессенджеры #max
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему репозитории — тупик для операционных систем
78
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
23
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
23
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
1
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
11
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
1
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
3

Сейчас обсуждают

NelEvg
18:58
каких полгода, год считай, а потом еще год чтобы цены стали вменяемые). Летом можно было обновляться
Цены на оперативную память в 2025 году выросли на 172%
valderm
18:52
время б/у ксеонов прошло, занавес закрылся
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
Олег бицепс
18:49
Шаман и Мизулина поженились в Донецке: видео - 5 ноября 2025
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
DANYNAFIG
18:48
Скоро пистанёт , держитесь.
Крупнейшие российские торговые сети замедляют рост из-за нехватки возможностей покупателей
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
18:43
Господи ток подбираю электроды.Устал так от этого.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Mekanika
18:24
У Димона максимально процессоронезависимое 4к разрешение, а у тебя, судя по всему, 2к 1080р ... так в чём нет смысла?
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
Александр399
18:13
Нвидеа калечит идеальные драйвера, а Амд лечит не идеальные
Старые игры серии Forza перестали работать с драйверами NVIDIA Game Ready 581.80 и 581.57 WHQL
unhurtable
18:09
У датсуна не база длиннее а корма вообще-то
АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
linux4ever
17:51
Странно, почему тогда в линуксе есть драйвер для xDCI контроллера, а в виндоусе нет 🤔 Почему в линуксе есть драйвер nvidia-peermem, а в виндоусе нет 🤔 Почему libusb в линуксе просто работает, а в ...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
YURKA1205
17:30
откуда вы такие беретесь то? АМД сразу опровергла, драйвера так и будут выпускаться дальше под новье....а вы читаете бредовые статьи и делаете выводы...стадо есть стадо...ХУАНГ сказал что он ГЕЙ...не ...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter