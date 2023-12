Функции понятны.

«Лаборатория Касперского» объявила о запуске сервиса Kaspersky Who Calls RES API — программного решения для защиты от телефонного мошенничества и спама, реализованного в виде веб-сервиса. Разработчики рассказали, что программная новинка, наравне с приложением Kaspersky Who Calls и набором библиотек Kaspersky Who Calls SDK, предоставляет технологии от телефонного мошенничества и спама.

Kaspersky Who Calls REST API позволит компаниям по запросу получать информацию об интересующем их номере и включает в себя отметку о репутации: клиент всегда сможет узнать, были ли с интересующего его номера жалобы на спам, сможет установить название организации (если номер принадлежит компании) и категорию. Данный комплекс мер позволяет выявлять злоумышленников или нежелательные звонки, что должно быть особенно актуально для различных служб по работе с клиентами.

Так, например, финансовые организации смогут использовать новинку от «Лаборатории Касперского» для своевременного распознавания мошенничества. Это будет особенно актуально при совершении переводов по номеру телефона. Также компании, которые принимают заказы по телефону или работают с самозанятыми, получат возможность интегрировать Kaspersky Who Calls REST API с существующими CRM-системами и автоматически получать информацию о номерах.

Руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls заявил по поводу анонса сервиса следующее: «Для определения номеров и присвоения им репутации в нашем решении используется комплекс различных технологий, в том числе несколько моделей машинного обучения. Это позволяет повысить точность и качество вердикта. Наши продукты реализованы таким образом, чтобы обеспечить минимальное время ответа и возможность эффективной работы в режиме реального времени под большой нагрузкой, что крайне важно для колл-центров и служб поддержки».

Российские СМИ напоминают, что телефонный спам в РФ остаётся на чрезвычайно высоком уровне. Команда поддержки Kaspersky Who Calls поспешила уточнить, что осенью 2023 года разного рода нежелательные звонки получали 94 % пользователей.

Злоумышленники усложняют схемы обмана людей и не гнушаются использовать разные каналы связи — только в ноябре почти 19 % российских пользователей получали именно такие звонки.