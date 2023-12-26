Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
Функции понятны.

реклама

«Лаборатория Касперского» объявила о запуске сервиса Kaspersky Who Calls RES API — программного решения для защиты от телефонного мошенничества и спама, реализованного в виде веб-сервиса. Разработчики рассказали, что программная новинка, наравне с приложением Kaspersky Who Calls и набором библиотек Kaspersky Who Calls SDK, предоставляет технологии от телефонного мошенничества и спама.

реклама

Kaspersky Who Calls REST API позволит компаниям по запросу получать информацию об интересующем их номере и включает в себя отметку о репутации: клиент всегда сможет узнать, были ли с интересующего его номера жалобы на спам, сможет установить название организации (если номер принадлежит компании) и категорию. Данный комплекс мер позволяет выявлять злоумышленников или нежелательные звонки, что должно быть особенно актуально для различных служб по работе с клиентами.

Так, например, финансовые организации смогут использовать новинку от «Лаборатории Касперского» для своевременного распознавания мошенничества. Это будет особенно актуально при совершении переводов по номеру телефона. Также компании, которые принимают заказы по телефону или работают с самозанятыми, получат возможность интегрировать Kaspersky Who Calls REST API с существующими CRM-системами и автоматически получать информацию о номерах.

Руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls заявил по поводу анонса сервиса следующее: «Для определения номеров и присвоения им репутации в нашем решении используется комплекс различных технологий, в том числе несколько моделей машинного обучения. Это позволяет повысить точность и качество вердикта. Наши продукты реализованы таким образом, чтобы обеспечить минимальное время ответа и возможность эффективной работы в режиме реального времени под большой нагрузкой, что крайне важно для колл-центров и служб поддержки».

Российские СМИ напоминают, что телефонный спам в РФ остаётся на чрезвычайно высоком уровне. Команда поддержки Kaspersky Who Calls поспешила уточнить, что осенью 2023 года разного рода нежелательные звонки получали 94 % пользователей.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Злоумышленники усложняют схемы обмана людей и не гнушаются использовать разные каналы связи — только в ноябре почти 19 % российских пользователей получали именно такие звонки.

#российское по #лаборатория касперского #kaspersky who calls
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Минцифры потратит на развитие кибербезопасности в России около 25,2 миллиардов рублей до 2030 года
«Яндекс» начал принимать заявки на гранты для проектов с открытым исходным кодом в рамках инициативы Yandex Open Source
Правительство РФ готовит закон о внеплановых проверках ИТ-компаний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
10
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
172
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
96
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
7
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
54
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
5
Что меня раздражает в современных смартфонах
57
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
3
Боец Кракена* о неудачном контрнаступе: "Задачей было за три дня пройти 15 километров"
6
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
2

Сейчас обсуждают

Олег Ст
18:39
Ципсошник просто прими к сведенью что Россия умеет мстить...
Российский военный корабль поврежден в результате украинского удара по Крыму – Минобороны
Владимир Рыбалка
18:38
Цену забыл сравнить. Еще цену охлада и материнки можно учесть.
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Korden
18:37
У тебя в колонке Raw-значения всё написано. По этим показателям считаются проценты, которые программа показывает. В настройках программы переключи эту колонку в десятичный вид. "Плохие блоки" - пример...
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
Михаил Авраменко
18:37
Да, он опроверг. На самом деле нужно мобилизовать (т.е могилизировать) не 500к, а вообще всех оставшихся.
Залужный опроверг комментарий Зеленского о запросе на мобилизацию полумиллиона человек
Даниил Лавкрафт
18:36
А кто это над заводом в воздухе завис?
В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
Подарочек
18:34
У него под шконкой утка для этого есть.
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Станислав Кузнецов
18:33
Нормальные игры Консоль Ох лол
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Алексей Рукинов
18:33
Жизнь и разум разные понятия. Жизни может и много, но разума не видно
За пределами Солнечной системы найдены «планеты-глаза», на которых может существовать жизнь
Подарочек
18:32
Это даже много, вы зажрались. 4 килобайта хватит на всё.
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Александр Пурвин
18:29
Ëбаные маркетологи чтоб у вас очко горело при каждом хождении в туалет
Компания Seasonic представила коннекторы питания для следующего поколения видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем