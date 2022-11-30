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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Октава ДМ» проанализировала качество звука на доступных в РФ стриминговых платформах
Победила отнюдь не «Яндекс Музыка», если что.
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Исследовательский центр «Октава ДМ», созданный на базе завода «Октава» Госкорпорации Ростех, провёл исследование качества звука на стриминговых платформах, актуальных и доступных сейчас в России. Это «VK Музыка», «Яндекс Музыка», «Звук» и даже видеохостинг YouTube.

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Результаты исследования показали, что лучший по качеству поток аудио (в формате .flac) может выдать сервис «Звук» — то есть, речь идёт о воспроизведении без потери качества звучания. Напомним, файлы в формате .flac не срезают диапазон воспроизводимых частот, в отличие от того же mp3, но вы это и так давно знаете.

«В октябре 2022 года мы провели анализ аудиофайлов и техническую оценку их качества на четырёх популярных платформах, который показал, что исследуемый контент в формате .flac является лучшим по качеству звучания по сравнению с аналогичным звуковым контентом в формате .mp3. Несжатый диапазон воспроизводимых частот файлов .flac составляет от 1 до 21 500 Гц, в то время как у сравниваемых файлов высокие частоты ослаблены или не воспроизводятся совсем», – рассказала о результатах исследования генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

Сам исследовательский центр «Октава ДМ», созданный на базе крупнейшего российского электроакустического завода «Октава», ведёт свою историю аж с 1927 года. На сегодняшний день это единственный государственный производитель микрофонной техники и единственное в стране производство полного цикла, обладающее всем спектром необходимых компетенций. Исследовательский центр ведёт свои научно-исследовательские разработки в области современной электроакустики.

Для оценки звука были выбраны иностранные и отечественные музыкальные композиции в разных жанрах: современный поп («Лифт» группы «Пицца», «Иногда» певицы Алсу, «Реви» от «Иванушек International», «140» от Iowa, Belly Dancer от Imanbek & BYOR, The Best Тины Тернер, In the Dark от Purple Disco Machine & Sophie and the Giants, Lily Was Here Дэвида Стюарта), шансон («Мама» Михаила Шуфутинского, «Горький вкус бузины» в исполнении Любови Успенской), рок («А что нам надо» Сергея Галанина, «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль»), альтернативный рок (Bite Me от Аврил Лавин и Bones от Imagine Dragons), хип-хоп (Ladders Мака Миллера и Swivel от EarthGang) и джаз (In the Stone от Earth, Wind & Fire и Mind If I Make Love to You Гарри Конника-младшего).

Выбор треков был произведён в соответствии с установленным алгоритмом: сначала были выделены самые прослушиваемые жанры музыки, после список адаптировали для российского рынка с учётом популярности музыки на иностранном и русском языках. Наконец, с помощью агрегатора Moskva.FM выбрали наиболее типичные радиостанции для каждого жанра и использовали их топ-чарты. При отборе учитывалась не только информация о позиции трека в чарте, но и продолжительность его пребывания там.

Качество аудиофайлов оценивали по величине потока данных (кбит/с), оценке частотных резонансов и влиянию их гармоник (сложных тонов) на слуховые ощущения при прослушивании. Перечисленные выше файлы загружались в программу Adobe Audition 2020 и подвергались частотному анализу.

Например, трек Avril Lavigne Bite Me в «Яндекс Музыке» имеет величину потока 192 кбит/с. В VK – 120 кбит/с, в YT – 128 кбит/с, в «Звуке» – 1074 кбит/с. При этом, в «Яндекс Музыке» наблюдается ослабление верхних частот начиная с 13 500 Гц, а с 18 600 Гц и выше частоты не воспроизводятся совсем. В VK у этого трека тоже есть ослабление верхних частот начиная с 15 000 Гц, с 19 700 Гц и выше частоты не воспроизводятся совсем. Диапазон воспроизводимых частот Avril Lavigne Bite Me в «Звуке» – до 21 000 Гц.

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Детали тестирования представлены в отдельном PDF-файле на официальном сайте компании «Октава Дизайн и Маркетинг». Отчёт получился достаточно подробным — с графиками, таблицами и расчётами аж на 94 страницы.

#исследование #звук #октава дм
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