В этом году показатели должны быть ещё выше.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Компания IDC опубликовала отчёт с результатами исследования мирового рынка облачных сервисов в прошлом году. Данный сегмент продолжает бурно развиваться, затрачивая на это в совокупности свыше полтриллиона долларов.

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В конкретных цифрах это выглядит следующим образом: суммарные затраты выросли до $548,8 млрд, что на 22,9 % больше по сравнению с 2021-м, где было $444,2 млрд затрат. Аналитики при анализе брали расходы в сегментах IaaS, PaaS, SaaS и SaaS–SIS.

Крупнейшим направлением глобального рынка публичных облачных сервисов являются услуги SaaS, они принесли в 2022 году $246,3 млрд при доле в 45,1 % в общем объёме затрат. На втором месте находятся сервисы IaaS со $115,5 млрд и 21,2 % отрасли. Далее идут платформы PaaS — $92,6 млрд и 17,0 %, замыкают отчёт системы SaaS–SIS — $91,4 млрд и 16,7 % мирового рынка.

Сам рынок публичных облачных услуг в прошлом году вырос на 22,9 % по сравнению с предыдущим годом, а выручка от основных облачных услуг, поддерживающих стратегии цифровой трансформации, поднялась на 28,8 %. Здесь напрашивается вполне очевидный вывод о том, что зависимость бизнеса от облачных сервисов продолжает расти.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В мире крупнейшими поставщиками общедоступных облачных услуг являются компании Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google и Oracle. Их совокупная выручка составила более 41 % от суммарной по всей отрасли. Этим компаниям удалось нарастить приток денежных поступлений на 27,3 % в годовом исчислении.