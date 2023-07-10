Компания IDC опубликовала отчёт с результатами исследования мирового рынка облачных сервисов в прошлом году. Данный сегмент продолжает бурно развиваться, затрачивая на это в совокупности свыше полтриллиона долларов.
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В конкретных цифрах это выглядит следующим образом: суммарные затраты выросли до $548,8 млрд, что на 22,9 % больше по сравнению с 2021-м, где было $444,2 млрд затрат. Аналитики при анализе брали расходы в сегментах IaaS, PaaS, SaaS и SaaS–SIS.
Крупнейшим направлением глобального рынка публичных облачных сервисов являются услуги SaaS, они принесли в 2022 году $246,3 млрд при доле в 45,1 % в общем объёме затрат. На втором месте находятся сервисы IaaS со $115,5 млрд и 21,2 % отрасли. Далее идут платформы PaaS — $92,6 млрд и 17,0 %, замыкают отчёт системы SaaS–SIS — $91,4 млрд и 16,7 % мирового рынка.
Сам рынок публичных облачных услуг в прошлом году вырос на 22,9 % по сравнению с предыдущим годом, а выручка от основных облачных услуг, поддерживающих стратегии цифровой трансформации, поднялась на 28,8 %. Здесь напрашивается вполне очевидный вывод о том, что зависимость бизнеса от облачных сервисов продолжает расти.
В мире крупнейшими поставщиками общедоступных облачных услуг являются компании Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google и Oracle. Их совокупная выручка составила более 41 % от суммарной по всей отрасли. Этим компаниям удалось нарастить приток денежных поступлений на 27,3 % в годовом исчислении.