Когда проблемы — это норма, можно ли их называть проблемами?

Каждый новый релиз очередного дополнения к World of Warcraft сопровождается массой проблем. Связаны они с тем, что Blizzard упорно не желает на несколько релизных дней расширять серверную инфраструктуру World of Warcraft, считая, что в этом нет необходимости ввиду скоротечности ажиотажа. С экономической точки зрения Blizzard полностью права, но вот с точки зрения своей уже практически похороненной многочисленными просчётами репутации «разориться» бы стоило, тем более что вчерашний запуск дополнения World of Warcraft Dragonflight многие игроки и журналисты назвали «испытанием выносливости».

Если вкратце, то наблюдались трудности с подключением к серверам, вылеты на рабочий стол, общая нестабильность и перегруженность. Техподдержка Blizzard шаблонно принесла извинения за доставленные неудобства и пообещала исправить недочёты так быстро, насколько это возможно.

Напомним, что в состав дополнения Dragonflight включена новая локация под названием «Драконьи острова», раса драктиров и соответствующий ей особый класс, усовершенствованный интерфейс, переработанное древо умений и прочее.