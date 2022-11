Компания продолжает изображать из себя жертву.

Уже несколько месяцев продолжается история противостояния компании Sony осуществлению сделки Microsoft с Activision Blizzard. Японская компания, которая сама не гнушается производством эксклюзивов, сильно опасается того, что после слияния рэдмондцев с холдингом первые сделают все свежеприобретённые франшизы, в том числе Call of Duty, эксклюзивными для своих платформ, лишив тем самым Sony значительной части дохода.

реклама

Эпопея продолжается до сих пор, и теперь затронула ответ Sony британскому антимонопольному регулятору, в котором компания заявила, что Call of Duty «незаменима», и её возможная утрата станет для неё болезненным ударом. По мнению Sony, серия Call of Duty добралась до недостижимых высот, и другие серии, включая даже Battlefield, не могут с ней соперничать. Более того, в Sony считают, что у других компаний и студий отсутствуют ресурсы и возможности, чтобы создать что-то хоты бы близко способное конкурировать с Call of Duty.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке Core i9 12900 - цена снижена на 10% RTX 3090 уже за 100 тр с началом Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена снижена

Если Sony продолжит упираться и жаловаться антимонопольным органам, то это и впрямь может повлиять на сроки одобрения сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Пока что же рэдмондцы не унывают и рассчитывают, что изначальный план — слияние до июля 2023 года — удастся реализовать. Что до Sony, то на предложения Microsoft гарантировать выпуск Call of Duty в том числе на консолях PlayStation в течение трёх, а затем и десяти лет, компания не отвечает. Считая, по какой-то непонятной причине, что имеет право на большее.