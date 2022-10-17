Need for Speed остаётся одной из самых «ходовых» франшиз в арсенале Electronic Arts, поэтому не стоит удивляться тому факту, что издательство «смакует» новинку в лице Need for Speed Unbound, растягивая её презентацию на несколько дней и недель. Мы уже видели дебютную запись игрового процесса Unbound, но завтра будет опубликован ещё один геймплейный видеоролик.
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Что будет включено в его содержание, неизвестно. Скорее всего, что-то новое, чего раньше продемонстрировано не было; по крайней мере, подобное решение было бы логичным.
Напомним, что помимо одиночного режима в Need for Speed Unbound также представлен мультиплеер с участием до шестнадцати пользователей. Релиз новинки назначен на 2 декабря.