Потому что может. А ещё завтра повторный платный релиз данного аддона.

Blizzard справедливо решила, что она ничем не хуже многочисленных обладающих массой свободного времени энтузиастов, и продемонстрировала свои навыки в деле создания современных версий видеороликов для своих культовых видеоигр. Сегодня, в преддверии запуска дополнения Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic, компания опубликовала обновлённый кинематографический трейлер аддона. Многие помнят его, как будто это было вчера; что ж, пора освежить это чувство в памяти.

реклама

Основное отличие свежего трейлера от оригинального — в разрешении. Обновлённую версию можно включать на мониторах с разрешением вплоть до 4K, не наблюдая при этом «квадраты» и «мыло».

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, что Wrath of the Lich King считается фанатами World of Warcraft одним из (если не самым) лучших дополнений к данной культовой MMORPG. Собирается ли Blizzard продавать аддоны по второму кругу и дальше, вопрос пока не совсем закрытый. Но раз покупают, то почему бы нет?