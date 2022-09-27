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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard выпустила 4K-версию кинематографического трейлера WoW Wrath of the Lich King
Потому что может. А ещё завтра повторный платный релиз данного аддона.
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Blizzard справедливо решила, что она ничем не хуже многочисленных обладающих массой свободного времени энтузиастов, и продемонстрировала свои навыки в деле создания современных версий видеороликов для своих культовых видеоигр. Сегодня, в преддверии запуска дополнения Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic, компания опубликовала обновлённый кинематографический трейлер аддона. Многие помнят его, как будто это было вчера; что ж, пора освежить это чувство в памяти.

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Основное отличие свежего трейлера от оригинального — в разрешении. Обновлённую версию можно включать на мониторах с разрешением вплоть до 4K, не наблюдая при этом «квадраты» и «мыло».

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Напомним, что Wrath of the Lich King считается фанатами World of Warcraft одним из (если не самым) лучших дополнений к данной культовой MMORPG. Собирается ли Blizzard продавать аддоны по второму кругу и дальше, вопрос пока не совсем закрытый. Но раз покупают, то почему бы нет?

#blizzard #world of warcraft #world of warcraft classic
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